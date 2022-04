No hay garantías para mantener el precio de la electricidad; reconoce Senador

abril 13, 2022

Isabel Ortega. Xalapa. El principal argumento de Morena para impulsar la reforma eléctrica es que no habrá aumento en las tarifas del consumo de energía, sin embargo, el senador Ernesto Pérez Astorga reconoció que no existen “garantías” o “candados” para que eso ocurra.

Los representantes de Morena han usado como ejemplo el alto costo de la energía en España y la necesidad de que en México se reforme la ley para que la CFE retome el control de la producción y distribución de la electricidad.

Sin embargo, no se ha dicho cuál será el costo, o en todo caso cuánto costará el acondicionar la infraestructura de la CFE, pues mucha quedó obsoleta cuando se dio paso a la iniciativa privada.

El legislador no supo responder cómo se va a garantizar la reducción, incluso, planteó que la única seguridad de que no se va a disparar el precio de la luz es la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quien, dijo, a la fecha ha cumplido con los compromisos de campaña como lo fue bajar el costo de la gasolina; el aumento a los sueldos de los trabajadores; y ha mantenido el costo del gas, se abrió gas bienestar.

“Estamos hablando de 40 meses en el gobierno, habiendo un cambio tan grande, con 24 meses de pandemia, o sea, hemos avanzado mucho, el presidente lo único que ha hecho es avanzar, de los 100 compromisos de campaña ya se cumplieron casi todos”.

Al refutar que el discurso es contrario a la realidad, pues la gasolina sigue subiendo, el gas del bienestar solo se aterrizó en algunas zonas y es más caro que el de las empresas privadas y que la canasta básica sube cada semana, se limitó a decir que eso no se puede controlar.

“Yo no puedo hablar de garantías cuando el país no comercializa todos los productos básicos, no estamos hablando de que produzca todo. Ha habido una escalada de precio, nosotros no podemos controlar los precios internacionales (…) es un tema de desbalance mundial”, insistió.