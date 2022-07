No hay información sobre llegada de Secretario de Marina de EU a Veracruz: Cuitláhuac

julio 6, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió esperar a que se confirme lo dicho por el embajador de Estados Unidos en México, sobre la llegada de Carlos del Toro, secretario de Marina de aquel país para planear con Secretaría de Marina y otros funcionarios estrategias para frenar el contrabando y dar seguridad a los mares.

Entrevistado, el Ejecutivo Estatal dijo que no podría opinar si no tiene los elementos y la información, por lo que tendría que consultar el tema, sin embargo afirmó que hasta el momento no se trató esta posibilidad en la mesa de coordinación de Construcción de la Paz.

“Vamos a esperar, con gusto, ahora que la fiscal de más datos. Ya lo dijeron en información que circuló”, afirmó.

Hay que recordar que fue el embajador Ken Salazar el que en su cuenta de twitter escribió “Mayor cooperación militar es meta bilateral clave; es un gusto dar la bienvenida a Carlos del Toro, Secretario de la Marina de E.E.U.U. a México. En CDMX y Veracruz planeará con SEMAR y otros altos funcionarios estrategias para frenar contrabando y dar seguridad a nuestros mares”.

Avances en investigación de multihomicidio en Boca del Río.

Por otra parte, el mandatario indicó que de las tres líneas de investigación que había el lunes, se descartó ya una de ellas “es un avance importante, dejemos que la fiscalía continúe”.

Finalmente, García Jiménez advirtió que está claro el compromiso de que se hará justicia y se dará con los responsables.