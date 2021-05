¡No hay mesas joven!, le dijo mesera de restaurante a Adam Sandler

mayo 1, 2021

Ciudad de México. Muchas personas anhelan tener la oportunidad de encontrarse casualmente con sus estrellas favoritas, aunque a veces ocurre que uno deja pasar esa oportunidad, tal y como le sucedió a una joven mesera que no reconoció al actor y comediante estadounidense Adam Sandler.

Sandler había acudido con su hija a un restaurante de la cadena IHOP, en Nueva York, cuando la empleada del local, Dayanna Rodas, le dijo que debía esperar un buen rato para poder sentarse a comer. El breve clip, que se han viralizado en redes sociales, muestra el momento en que la mesera trata a la estrella como si se tratara de cualquier cliente.

Para cuando la joven se percató de quién era, el actor ya se había marchado. “¡Vuelva, por favor!. No me di cuenta de que era Adam Sandler y le dije que había que esperar 30 minutos y él, claro, se fue porque no iba a esperar ese tiempo” lamentó Dayanna en una publicación de TikTok. La joven culpó al cubrebocas que llevaba puesto de haberlo ignorado.

Más tarde, un agente del artista confirmó que el hombre que aparece en el video vestido con una sudadera roja y pantalones cortos es Sandler, recoge NBC News.

Por su parte, el restaurante lamentó no haber podido atender al conocido actor en ese caso en particular, pero desean que regrese. “¡Esperamos poder servirle en su próxima visita!”, indicaron.