No hay militares hospitalizados por intoxicación, asegura Díaz Morales

octubre 24, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. Luego de que se diera a conocer la versión de algunos padres de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 67 de Álamo, sobre la hospitalización de cuando menos dos militares en el Hospital de Tuxpan, con síntomas de intoxicación, el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz la rechazó y dijo que no hay datos de la hospitalización de personal castrense en hospitales de la zona norte.

Asimismo, a una semana que se atendió por una posible intoxicación a 48 adolescentes, el funcionario dijo que solo cinco siguen hospitalizados y ya se están realizando los estudios de ultrasonido a los que se comprometió en una reunión con los padres de los adolescentes de 12 a 15 años.

Díaz Morales sobre el caso de militares dijo “yo no tengo ningún reporte de militares con reporte de intoxicación, hasta el momento no lo hay, a través de PC investigamos, el jefe de la Jurisdicción y no hay registro, de militares intoxicados no”.

Además, sobre el reporte de los adolescentes dijo que la atención ha sido integral desde el primer momento, se les hicieron exámenes toxicológicos, geniales de rutina y se tienen pendientes los de heces y sangre.

“Hoy estamos haciendo los ultrasonidos con dos radiólogos experimentados, los estudios llevamos 8 y han salido bien”.

Sobre la versión de sulfato encontrado en uno de los estudiantes mediante una prueba de un laboratorio particular, dijo que no está comprado, pero la Dirección de Riesgos Sanitarios está en ese tema, el resultado de sulfato es inespecífico.