No hay quejas contra Cuitláhuac en la CEAPP

enero 27, 2022

Isabel Ortega/El Demócrata. En tanto no se presente una queja, la Comisión de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), no hará ningún exhorto, ni apercibimiento al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien constantemente señala a los medios de comunicación de defender a delincuentes.

El titular de la CEAPP, Silverio Quevedo confirmó que a la fecha nadie ha pedido la intervención de la comisión, por lo dicho por el mandatario estatal que constantemente acusa a los medios de ser parciales o tener consigna en contra de su administración.

“No he recibido ninguna solicitud de intervención por alguna restricción a la libertad de expresión o afectación a algún periodista en particular, (no hay querella formal), respecto a las declaraciones del titular del Ejecutivo del Estado”, respondió al priista Marlon Ramírez Marín.

El 20 de enero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se lanzó contra los medios de comunicación al señalar que “les dan voz a los delincuentes” y que gracias a lo que se publica, el turismo, no llega a la entidad.

En conferencia de Prensa, dijo que son los periodistas quienes le han creado una mala imagen al estado al publicar temas de inseguridad que asustan a los visitantes.

Además, dijo que muchos parece que “tienen consigna” de acusar y mentir sobre lo que sucede en territorio estatal. Por ello, exhortó a la prensa a que reflexione sobre “el daño” que se le hace al Estado al publicar las noticias.

“Yo pregunto a los medios veracruzanos ¿amerita estar acusando a Veracruz de eso para que quienes no viven en Veracruz tengan una realidad que no es la que ocurre, ¿alguien les paga por estar mintiendo?, reflexionen que el daño es para todos, no es para el gobierno, es para la sociedad y forman parte de la sociedad. Nosotros sabemos la verdad, pero el turista no y esa es la imagen que se le está dando”, expuso Cuitláhuac García.

En ese sentido, el también comunicador reconoció que el propio García Jiménez cuenta con libertad para expresarse sobre lo que percibe del trabajo de los medios de comunicación, sin embargo, mientras la información que se publica esté fundamentada el trabajo se debe respetar.

“Siempre y cuando se haga con rigor, ética y profesionalismo, que es un buen condimento. No requirieron con nosotros, por la afectación a la libertad de expresión o de un compañero, nadie ha presentado una denuncia”, opinó.