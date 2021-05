No hay reporte de que sacerdotes o ministros de culto hayan violado ley electoral

mayo 11, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa.- Hasta el momento no se han tenido reportes de que ministros de culto y líderes religiosos hayan violentada la ley electoral en Veracruz, pues todos se han limitado a exhortar a la población a participar en la jornada electoral del próximo seis de junio, aseveró Sergio Ulises Montes Guzmán, director de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado.

El funcionario estatal recordó que la ley es muy clara en el sentido de que está prohibido que desde la iglesia se invite a votar por algún partido político o candidato determinado.

“De ahí en fuera ellos pueden realizar los exhortos necesario para que la gente salga a votar. Independientemente que lo marca la LEGIPE, lo marca la Ley de Delitos Electoral y la Constitución, lo marca la ley de Asociaciones Religiosas”.

Hasta el momento dijo que no se ha detectado una actuación ilegal de parte de los ministros y religiosos, incluso, aseveró, ellos mismos se han comunicado a la Dirección para informarse o consultar qué pueden hacer.

Asimismo, recordó que se hizo un exhorto de parte de la Secretaría de Gobernación para que se evite intervenir en el proceso electoral, lo mismo el Arzobispado Mexicano donde se dio a conocer cuáles son las prohibiciones para no incurrir en faltas.

Montes Guzmán dijo que como autoridades estatales estarán pendientes de que se cumpla con la ley electoral.

Finalmente, sobre el llamado que hace Guillermo Trujillo Álvarez a no votar por candidatos que promuevan el aborto, el funcionario aclaró que no se puede sancionar toda vez que no es representante ni ministro de culto.