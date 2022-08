No hay tapados rumbo a la gubernatura: CGJ

agosto 3, 2022

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Tras la aprobación de la llamada Ley Nahle en el Congreso de Veracruz, el mandatario Cuitláhuac García Jiménez aseveró que en no hay “tapados” con miras al proceso electoral del 2024, por los que ya advirtió a los servidores públicos no acelerarse y enfocarse en su responsabilidad.

Sobre las acusaciones de que el Poder Legislativo se ha convertido en una “oficialía de partes” de Palacio de Gobierno, el gobernador dijo que él se mantiene atento a todo lo que se analiza en el Congreso, pues debe acatar la ley y ellos (los diputados) la modifican.

“Tengo contacto con el Congreso, cada vez que hay una sesión me manda la… (gaceta legislativa), yo no sabía que se iba a votar la modificación a la Constitución, también aquí lo exprese, hablan mucho de Rocío Nahle como aspirante a la gubernatura y es abierta, es para quien quiera postularse, ya no hay tapados, algunos se aceleran”, dijo.

GOBIERNO RECIBIRÁ INSTITUCIONALMENTE

A ASPIRANTES AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Por otra parte, el gobernador aseguró que en la entidad de manera institucional, al referirse a los aspirantes a ser elegidos como candidatos a la presidencia de la república.

“Hablo de manera continua con ellos, ejemplo me comunique con la Secretaría de Relaciones Exteriores parada visita de Ken Salazar (este martes) (…) ayer y antier tuve comunicación con Adán Augusto, el secretario de Gobernación, compañero del movimiento”.

Asimismo, comentó que con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum con quien se han tomado acuerdos importantes, incluso fue invitada a Veracruz, al municipio de Álamo para un evento de mujeres indígenas.“Ha aceptado, va a venir, vamos a recibir a la jefa de gobierno de la Ciudad de México de manera institucional”, finalizó.