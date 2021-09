No hubo rueda de prensa

septiembre 28, 2021

Con la novedad de que ayer el gobernador Garcia Jiménez, nos dejó como novios de rancho: vestidos y alborotados, porque a posta de la visita presidencial de este pasado fin de semana, el primer mandatario veracruzano, se quedó a pernoctar allá en el sur del estado; en la mañana tempranito sesionó su meza de coordinación en Jáltipan y al medio día en Agua Dulce, hubo evento de celebración delos 200 años de la consumación de la Independencia Nacional.

Ahí, don Cuitláhuac se dio gusto hablando desde los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, los 500 años de resistencia indígena y los siete siglos de historia de Tenochtitlan, hasta los hechos que definieron al México cambiante de nuestros tiempos en este 2021, Año de la Independencia, ¡Juímonos!.

Fue en una escuela primaria del municipio ubicado en los límites con Tabasco, Tierra Sata del Gurú cuatroteísta; que García Jiménez destacó la recuperación de la memoria histórica, por el Gobierno de la Cuarta Transformación, explicando las contradicciones sociales y desenmascarando las omisiones de la época neoliberal, ¡Ándate pues! cuando pretendieron borrar del imaginario colectivo, las complejas luchas por las libertades.

Y de ahí se arrancó como a él le gusta, desde que le perdió el miedo al público; “Hoy queremos tomar la palabra quienes pertenecemos al pueblo, pues la sangre de aquellos valientes que se defendieron de invasiones extranjeras es la misma que corre por nuestras venas y nos identificamos con quienes resistieron 500 años, que se opusieron a las injusticias de la Corona española y al grito de ‘¡Muera el mal gobierno!’ lucharon por nuestra independencia”.

¡No totol! Definitivamente mejor que contestando preguntas bobonas de la flota en Xalapa, se la habrá pasado don Cuitláhuac, al menos no tuvo qué contestar ninguna necedad.

Por cierto que en la conmemoración, estuvieron presentes los mandos militares de rigor, así como el Secretario de Gobierno, el cumpleañero Eric Cisneros y la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, cada día mas espigada ella.

Cosas de la vida y menudencias

Rara la gira de trabajo que tuvo el pasado fin de semana, por el sur del estado el legislador federal, Sergio Gutiérrez Luna, el hombre se paseo en mitad de una visita presidencial; encima capaz y hasta rebasó el convoy presidencial en alguna carretera, del sur de la entidad.

Ahora que el joven legislador, dio cuenta de sus logros en sus redes sociales, con unas fotografías celebrando una victoria, que supongo no sería la suya, porque todos los asistentes al evento aparecen atrás de él, sentados y sin siquiera voltear a verlo, ¿Será que ya se vió?.

Manda decir el Delegado Estatal del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, el joven Esteban Ramírez Zepeta, que se calmen de favorcito, los alborotados que integran la lista de diputaciones locales plurinominales de su partido, ya que hasta que el criterio del OPLE, no sea dado a conocer, no hay nada para nadie.

Que el magistrado Sergio Jiménez Maraboto, promovió un juicio de amparo en contra del descuento salarial austero, que el Poder Judicial habría impuesto, con la finalidad de darle un respiro a las gastadas finanzas por las que atraviesa el organismo; ¡No bueno! Sí cuando la perra es brava, hasta a los de la casa muerde.

En fin que así las cosas, nos leemos mañana.

