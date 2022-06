No intervendrá su gobierno en proceso interno de Morena

junio 29, 2022

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- No habrá intervención de su administración en el proceso de renovación de la dirigencia estatal de Morena en Veracruz, afirmó el gobernador Cuitlahuac García Jiménez, luego de que el diputado federal de su partido Jaime Pérez Bernabé solicitara que se mantuviera al margen.

“No tuve oportunidad de escuchar lo que dijo el diputado, pero respetamos su opinión, pero no la compartimos, nosotros somos gobierno y aquí lo hemos sido cuidadoso con las actividades internas no solo del partido del que provengo si no de todos, no he denigrado, creo, a ningún dirigente de partido, voy a mantenerme respetuoso”.

Sin embargo, aclaró que al ser militante de Morena, por lo que tiene derecho constitucional a participar en los procesos de su partido, ya sea en domingos o días de asueto y horas libres.

En la conferencia de prensa de este miércoles adelantó que también se encuentra atento de lo que pasa a nivel nacional con los candidateables a la presidencia de la República, pero será en el mes de julio cuando haga un pronunciamiento como militante al respecto.

“Sí me interesa lo que está sucediendo a nivel nacional, las perspectivas de nuestro movimiento y en unos días, un fin de semana haré un posicionamiento, en una plaza pública y en domingo libre, personal, como miembro del partido que me postuló, porque yo no hablo por el partido, pero sí será importante, los vamos a invitar”.

Y es que, dijo, no solo hay renovación de Morena, si no que se habla mucho de quien podría ser el candidato o candidata a la presidencia.

“No habrá desvío de recursos públicos con fines partidistas, cada quien a nombre propio y con su propio ingreso podrá hacer lo que quiera, ir a donde quiera, al cine, a un mitin, entre semana y horas laborales bien abocados al gobierno, ya hemos pasado varias elecciones y nos hemos mantenido marcando la diferencia”.

García Jiménez criticó que el embate más duro que ha sufrido es de parte del Instituto Nacional Electoral (INE) quien ha estado secundando señalamientos de partidos opositores, no solo contra él, si no contra 18 gobernadores y gobernadoras por defender al presidente durante el proceso de Revocación de Mandato.

“No usamos recursos públicos, pero era indebida la expresión de apoyo al presidente y mandaron las recomendaciones, diferimos de eso, pero si me van a culpar de defender al presidente de México de una opinión totalmente equivocada de un ente internacional, pues que me acusen, la Patria es primero”, dijo.La sanción la tomó, afirmó, a mucho orgullo, pero será el Congreso del Estado quien decida cuál será.