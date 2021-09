“No les puedo poner correa” a diputados electos: líder el PRD

septiembre 24, 2021

Isabel Ortega/Xalapa. El partido de la Revolución Democrática (PRD) tendrá dos diputados plurinominales en la integración de la Cámara local, que entrará en funciones el 05 de noviembre. El dirigente estatal, Sergio Cadena Martínez confió en que serán leales a los ideales del Sol Azteca.

Reconoció que como líder estatal no les puede poner una “correa”, por lo que sólo le resta creer que los nuevos legisladores antepondrán su interés partidista a sus aspiraciones personales.

El líder destacó que en la próxima Cámara tendrán dos legisladores por la vía plurinominal, y dijo que, si bien podrían llevarlos a Catemaco, para sabe si van a traicionar al partido, reconoció que no puede hacerlo, por eso solo le queda creer que van a hacer valer los ideales del Sol Azteca.

¿Cuál va a ser el llamado a los diputados electos, porque luego llegan y se venden al mejor postor o se van con Morena?

«Yo los llevaría a Catemaco, para que me digan que va a pasar con ellos, pero yo lo único que puedo hacer es tener buena relación y comunicación con ellos, que no abandonen los principios del partido; pero luego esto es de intereses y ahí ya no los puedo amarrar o poner una correa. Yo espero que sean agradecidos con el partido que les dio la oportunidad»

Los diputados plurinominales son: Perla Eufemia Romero Rodríguez. Es Licenciada en Educación Primaria, docente de educación básica y forma parte de la Asociación Civil “Tecolutla Somos Todos”,con la que se promovía su papá Marcos Romero para candidato a la alcaldía.

La posición dos es para Jesús Roberto Peña Sánchez. Es nativo de Acayucan, fungió como representante del PRD ante el INE y el OPLE Veracruz a nivel distrital; además, fue secretario particular del Alcalde con licencia de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla registrado como suplente en la fórmula.