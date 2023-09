No me achico ante las adversidades: Citlalli Navarro

No me achico ante las adversidades: Citlalli Navarro

septiembre 25, 2023

Ariadna García. Xalapa, Ver. Las auténticas jarochas no se achican ante las adversidades, afirmó la directora general de Planeación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Citlalli Navarro del Rosario, quien este día se registrará como aspirante a coordinar los Trabajos por la Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz.

“Debemos reconocer que Veracruz tiene muchas deudas pendientes, muchas asignaturas y por eso he decidido levantar la voz y registrarme. Estoy acostumbrada a trabajar contracorriente y ante la adversidad. Las auténticas jarochas no se achican ante las adversidades y ahora la convocatoria nos está dando la oportunidad”.

Señaló que ella aprovechará la gran herramienta de las redes sociales pues dijo que es la veracruzana de hombres y mujeres, derecha e izquierda mejor preparada puesto que es licenciada en derecho, maestra en ciencia políticas y gestión pública y tiene una maestría en seguridad nacional por parte del Centro de Estudios Superiores Navales.

“Soy una veracruzana que aspira como los demás compañeros del movimiento de la Cuarta Transformación a representar el movimiento en el estado de Veracruz y el motivo que nos tiene hoy aquí es que voy a presentar mi renuncia a la dirección general de planeación aduanera”,

Explicó que mañana le hará saber al titular de la Agencia Nacional de Aduanas André Georges Foullon Van Lissum sobre su renuncia para participar del proceso interno de Morena.

“El motivo es que aspiro a encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, me inscribo hoy y aclaro que no soy militante de Morena, me voy a inscribir como dice la misma convocatoria que soy una simpatizante, soy una veracruzana que tiene más de 20 años en la lucha de izquierda, en todas las luchas del compañero presidente de la República desde el 2006, 2012 y 2018”.

Recordó que en 2018 le tocó la “dura batalla” de ser candidata del distrito más complicado de todo el estado que es de Boca del Río donde se tuvieron buenos resultados, “tan bien nos fue que en proporción en mi distrito sacamos 15 mil votos más que el actual gobernador”.