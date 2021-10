“No nos valoran, pero nos necesitan”: J Balvin contra el Grammy Latino

septiembre 30, 2021

Redacción/El Demócrata. El reggatonero J Balvin, aunque cuenta con al menos dos nominaciones, entre ellas a la mejor interpretación de reggaetón por el tema “Tu veneno”, no está de acuerdo con el comité organizador de las premios, ya que él señala que no le muestran el suficiente respeto a los arriatas del género urbano.

El arista detrás de “Mi gente” consideró que los artistas de su género brindan audiencia a dicha entrega reconocimientos, pero no los valoran lo suficiente.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió el intérprete en su cuenta de Twitter.

J Balvin añadió que quienes tienen poder dentro de su género musical no deberían asistir a la entrega de los premios Grammy “es decir, todos porque somos un movimiento”, consideró.

Cabe recordar que para la entrega del Grammy Latino 2021, Camilo es quien lidera las nominaciones con 10 categorías diferentes, entre ellas la de canción y grabación del año por el tema “Vida de Rico”, así como el álbum del año por “Mis Manos”.

Además, Juan Luis Guerra tiene cinco nominaciones y el rapero español C Tangana figura en al menos cinco categorías distintas, mientras que el cantante de trap puertorriqueño Bad Bunny logró cuatro nominaciones a la entrega de dichos premios.

J Balvin también está nominado al Grammy por Mejor Canción del año debido a su tema “Agua”.