No nos van a intimidar y no se le declarará la guerra a nadie: AMLO

junio 27, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su gobierno no le declarará la guerra al crimen, aunque no se dejarán intimidar por grupos criminales; luego del ataque que sufrió el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la mañana del viernes 26 de junio en la Ciudad de México.

“No nos vamos a dejar intimidar, y es muy importante que quede claro, nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas balandronanas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres”, dijo en su video sabatino desde Palacio Nacional.

López Obrador refirió que su administración sí actuará sobre este tipo de actos y evitará que se cometan estos atentados; además descartó realizar un acuerdo con los grupos delincuenciales.

“No vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada como era antes, hay una frontera, hay un límite, hay una raya bien pintada”, agregó el jefe del Poder Ejecutivo.

Reconoció que tienen miedo porque son seres humanos, pero no son cobardes, porque lo que dijo que seguirán hacia adelante hasta conseguir la paz y justicia.

“Tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos, pero hay una diferencia importante, no somos cobardes; entonce vamos hacia adelante a que podamos conseguir la paz y tranquilidad con justicia con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor”.

El presidente afirmó que las autoridades federales ya habían advertido al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, de las amenazas y de un posible atentado en su contra, por lo que él pudo tomar precauciones.

“Se sabía que había esta intención y se advirtió al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y por eso traía un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión y él también andaba más atento, precavido, y traía apoyo”, dijo.

En un videomensaje informó que fue gracias a los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia que se pudo conocer de este atentado y se logró la detención de varios de los implicados en este ataque.

El mandatario reconoció que esta semana fue complicada para el país, no solo por el atentado que sufrió García Harfuch la mañana de este viernes, sino también por la pandemia del coronavirus COVID-19 que todavía afecta a México y por el sismo de magnitud 7.4 que ocurrió el pasado martes.