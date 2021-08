No permitirán que les arrebaten lugares pluris a las mujeres de Morena

agosto 23, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se espera que los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprueben la lista de diputados y diputadas plurinominales a la próxima Legislatura local para conocer cuál será el criterio que usen en el tema de la equidad de género, sobre todo en el partido Morena, en donde está en riesgo la curul de las mujeres violentando sus derechos políticos.

Al respecto, la candidata a la diputación plurinominal de este partido, quien ocupa el lugar 5 en la lista presentada por Morena, Marcela Barroso Aguiar dijo que se encuentra en riesgo la curul en el Congreso local.

Recordó que el consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas, lanzó una proyección de la lista de la conformación de la legislatura, la cual debe ser aprobada por el Consejo General, en la que toma al candidato uno de la lista (no binario), Gonzalo Durán Chicoya como mujer, a pesar de que todos sus documentos oficiales son de varón, lo cual la sacará en autonomatico de la posibilidad de entrar a la legislatura y dará pasó al actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín.

“Sí le pedimos a los consejeros que la asignación del compañero que también es de Morena, que se considera no binario, en donde no se asume ni como hombre ni como mujer, no se le reste los escaños femeninos. No se por qué lo quieren asignar dentro del género femenino, cuando su documentación legal de este compañero es como varón”.

Se exige que se respete los derechos de las mujeres y que Durán Chicoya quede como el género de hombre.

La aspirante a una curul por la vía plurinominal calificó como desafortunado el hecho de que el diputado local de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín desde que se ganó la elección del pasado 6 de junio, ha hecho comentarios con la prensa en donde afirma que sí va como diputado plurinominal.

“Otras aspirantes a plurinominales del mismo Morena y otros partidos han sido más prudentes en hacer aseveraciones (…) él ha hecho aseveraciones fuera de tiempo, incluso otras diputadas que han dicho que él sí va, activistas por los derechos de la mujer ya se han pronunciado con el diputado que n se deje llevar por la euforia”.

Marcela Barroso Aguiar aseveró que en caso de que la lista quede como la proyecta el consejero Vázquez Barajas, es decir, que a Gonzalo Durán Chicoya se le denomine dentro del genero femenino se tendrá que presentar un recurso ante el Tribunal Electoral de Veracruz y todas las instancias que sean necesarias.