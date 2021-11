“No podemos tolerar extravagancias”, dice AMLO sobre cese de Nieto

noviembre 11, 2021

Carlos Guzmán | Envido, Colima. El cese de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda no desacredita su honorabilidad.

Así lo indicó este jueves desde el occidente del país el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en que nadie puede poner son sus acciones en riesgo el proyecto que encabeza.

Cuestionado de nuevo sobre el tema, recordó que Pablo Gómez no es ningún improvisado como nuevo titular de la IUF, al recordarle a quienes aún no habían nacido o no lo recuerdan, que el líder de izquierda e integrante de los liderazgos del movimiento estudiantil de 1968 y que no se ha dejado nunca corromper por el dinero y tentaciones que da el poder como algunos tronquistas que fueron “comprados” por las anteriores administraciones y traicionaron sus convicciones al pasarse a la derecha.

Incluso, refrescó la mente de los críticos de la denominada Cuarta Transformación, al enfatizar que como legislador, fue justamente Pablo Gómez quien fue el autor de la iniciativa de Ley que permitió desaparece la denominada “partida secreta” que permitió a los presidentes hasta Carlos Salinas de Gortari, dispuestos de dinero público sin comprobarlo.