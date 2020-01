No podrá INE apoyar económicamente al OPLE

Yhadira Paredes/Xalapa. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, Josué Cervantes Martínez reconoció que el INE no estaría en condiciones de apoyar económicamente al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que lleve a “buen puerto” el proceso electoral inmediato.

Entrevistado previo a la sesión solemne del Consejo General del INE reconoció que si esto implicara un gasto adicional al Instituto no estarían en condiciones.

“Pero hay gastos que asume de por sí el instituto Nacional Electoral, por ejemplo en materia de capacitación electoral, el pago a capacitadores y supervisores es una partida importante que asume el INE desde procesos anteriores”.

No así, podrían ayudar al OPLE en pago de rentas de oficinas para los consejos municipales y distritales, pues no hay manera de trasladar recursos de lo federal a lo local, además de que no se cuenta con ellos.

Cuestionado en torno a si los recortes presupuestales a los que han sido sujetos tanto el INE como el OPLE atentan contra la autonomía electoral, el funcionario señaló que lo que está haciendo el INE es calcular los gastos que implica su operación ordinaria.

“Yo no podría decir que se atenta contra la autonomía porque hay una disminución del gasto, lo que hay que hacer es tomar en cuenta que cuando existe una disminución de esa naturaleza hay que ver que funciones tiene el órgano, si está sobrecargado de facultades, tenemos que cubrirlas y eso demanda una necesidad económica”, finalizó.