No renunciaré a Morena, pero el partido atraviesa una etapa crítica: Monreal

enero 9, 2022

Redacción/México.- El senador morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que su partido atraviesa por una etapa crítica debido a “la existencia de grupos y facciones que han distorsionado el proceso”.

En entrevista con el periodista Roberto Zamarripa para el periódico Reforma, el legislador dijo estar viviendo una etapa difícil en su vida pública y política, en donde hay quienes sí coinciden con él y hay quienes no, pero a pesar de eso afirmó “estar con Morena” y no renunciará al partido.

“Estoy en Morena, sigo en Morena, porque en Morena hay muchas visiones, hay quienes coinciden conmigo, hay quienes no. Pero en efecto, estoy en una encrucijada porque me temo que la sucesión adelantada, la existencia de grupos y facciones, han distorsionado este proceso que pudiera ser democrático y ejemplar. Estoy tranquilo. Voy a estar en Morena y voy a luchar por su democratización y porque Morena no abandone las causas que nos dieron vida”, añadió en la entrevista.

Finalmente, Ricardo Monreal confió en tener “cabida en Morena” y “ganar en Morena para lograr la transformación de este proceso que inició el Presidente López Obrador”.