“No se cierren a la posibilidad de ser científicas”: Sheinbaum a niñas de CDMX

febrero 12, 2022

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le envió un mensaje a las niñas de la Ciudad de México: no cerrar sus aspiraciones de estudiar y desempeñarse en lo que deseen, incluso ser científicas, presidentas de México o cualquier otra profesión que les interese.

Este viernes, la mandataria capitalina acudió al Museo de las Ciencias de la UNAM (UNIVERSUM) y convivió con alumnas de las secundarias Técnica No. 4 ”Celia Balcarcel”, en Miguel Hidalgo, y la federal 243, en Álvaro Obregón, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

“El mensaje de hoy, a las niñas de nuestra Ciudad es que estamos aquí para que ustedes puedan llegar a cumplir sus sueños y que particularmente nunca se cierren en su mente la posibilidad de ser científicas, porque la ciencia nos permite cuestionarnos muchas cosas“, afirmó Sheinbaum Pardo.

La jefa de Gobierno señaló que, en años pasados, a las mujeres se les orientaba a tomar ciertas ocupaciones; sin embargo, pidió no cerrar las puertas a ser lo que quieran. ”Que no se nos limite a ciertas profesiones, a no tener profesión; o por ser madres, no podemos seguir estudiando o trabajar”.

“Durante muchos años se nos dijo que solamente podíamos ser cocineras, estilistas, secretarias, que no está mal, son profesiones muy importantes, el problema es cuando se nos niega la posibilidad de ser otras cosas.

“Las mujeres, las niñas, podemos ser lo que queramos ser y los gobiernos, o mi Gobierno, tenemos la obligación de dar todas las condiciones para que las niñas de nuestra Ciudad puedan cumplir sus sueños (…) no tenemos cerradas las puertas bajo ninguna condición, que nadie nos puede cerrar las puertas”, afirmó.

La mandataria, quien estuvo también acompañada por el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, recorrió las salas océano, hábitat, así como la de tesoros, fósiles y minerales de México. Incluso, la acompañó su madre Annie Pardo, quien es profesora Emérita en el Departamento de Biología Celular con 51 años de antigüedad académica en la UNAM.

“El día de hoy está aquí mi mamá, que es muy modesta, y está también una astrónoma muy reconocida en México, con quien crecí desde que yo era pequeña: la doctora Silvia Torres. (…) Ella, junto con Silvia y muchas mujeres, abrieron brecha, porque en esa época muy pocas mujeres estudiaban carreras científicas“, agregó.