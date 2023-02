No se debe escuchar a quienes buscan la división entre las personas

febrero 26, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- No se debe escuchar a quienes buscan dividir en todos los ámbitos, advirtió el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, quien indicó que la palabra demonio en griego significa el que divide y separa.

En la homilía de este domingo desde la Catedral Metropolitana aseveró que todo lo que sea división viene del mal, por lo que no se debe olvidar que todas las cosas que se escuchan y los consejos que llevan a la división vienen del llamado “espíritu divisor.”

“Les puedo decir que todo lo que sea división, todos los consejos que escuchen, de quien sea, influencers, medios de comunicación, redes sociales, supuestos amigos o amigas que te estén provocando a dividir a tu familia, acabar con tu familia, acabar con tu fe, dividir, romper ahí donde trabajas, en la iglesia, todo lo que sea división viene del mal”.

Llamó a escuchar mejor la voz que viene del bien, los consejos, videos, lecturas, oraciones con la palabra de Dios.

Por otra parte, alertó que quien se dedica únicamente a lo material tiene un vacío porque no se sacia con lo material ni los excesos. “Exceso de comida, de bebida, en los niveles sexuales, relaciones, puro vacío, no somos simplemente animalitos, que no nos traten como animales ni como cosas porque cuando vivimos como animales o cosas y tratamos a otros así.”

Y es que, dijo, queda un vacío enorme porque no solo de lo material vivimos, tenemos un corazón, tenemos sentimientos y cuánto nos herimos cuando nada más nos fijamos en el dinero.

A esto se suma que el dinero provoca divisiones entre las familias, pues se coloca como si fuera Dios, lo que destruye, divide y acaba con lo mejor de nosotros.

Finalmente, consideró que los niños, jóvenes deben saber cómo vencer al mal con el bien, decirle no a la corrupción con la honestidad, al alejamiento de Dios con la cercanía a Dios.