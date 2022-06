No se deben aplazar las cosas importantes de la vida: Roberto Reyes Anaya

junio 26, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. Luego de señalar que los seres humanos postergan siempre su respuesta a Dios y aplazan las cosas importantes de la vida, el párroco de la Iglesia Catedral de Xalapa, Roberto Reyes Anaya, quien lamentó que siempre se dedica solo el tiempo que queda libre.

Asimismo, señaló que ahora se siguen líderes terrenales “pienso en todos aquellos que siguen un líder político, no porque quieran servir si no porque quieren asegurar su vida, su bienestar”.

“Suele pasar en nuestra vida que también nosotros postergamos nuestra respuesta, aplazamos la respuesta a Jesús y el tiempo que me quede libre, si me posible te lo voy a dedicar a ti, nos reservamos al último para responderle al señor, pero debemos confiar en Dios”.

Reyes Anaya exhortó a la feligresía católica a darle prioridad a la familia, al tiempo que se pasa con padres, hijos y esposos, pues en muchas ocasiones se buscar asegurar los bienes materiales y después se dedica tiempo a la familia.

“Pues aseguran tener un bienestar, pero cuando quieren dedicar tiempo ya es demasiado tarde, ya me quite de todas mis preocupaciones, los hijos ya crecieron ahora son ellos los que no te quieren escuchar. Respuesta inmediata a tu vocación, en el caso de los padres muchas veces decimos que cuando tengamos tiempo vamos a ver a nuestros padres y cuando lo hacemos ya no están o están enfermos”.

Finalmente, reconoció que hay incertidumbre en aquellos que siguen a Jesús, incertidumbre de las cosas del mundo, de la seguridad y tranquilidad que proporcionan los bienes materiales, cierta posición social, seguir a Jesús implica no tener nada y vivir de la providencia de Dios.