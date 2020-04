No se escucharán sonrisas en las escuelas este día del niño

abril 29, 2020

Arquímedes González/Misantla. Este día al interior de las escuelas del municipio de Misantla, del nivel preescolar y primarias al menos, no se escucharán la sonrisa de los niños, los cuales deberían de ser festejados en cada una de las instituciones educativas, a esto se suma la falta de trabajo para los payasitos de esta ciudad que también están sufriendo estragos debido al Covid-19.

Sin show, este día el gremio de payasos pide ayuda por contingencia, debido a que este día eran los mas solicitados para que sacaran las sonrisas a los pequeñitos, conmemorando el día del niño, pero la contingencia sanitaria ha estado haciendo estragos desde hace días en ellos, pues no han tenido movilidad para llevar el sustento a sus familias.

Jorge Barradas Perdomo “Pelotín”, payasito de esta ciudad, dijo que lejos de que este día era grande para poder trabajar, desde que inicio la pandemia su trabajo se ha reducido, pues las familias que festejaban a los menores ya poco los contrataban, pero a este día de plano no cuentan con contratos, y esto los pone en apuros pues no hay movilidad para ellos y deben de buscar la manera de llevar alimento a sus hogares.

“De plano no hay chamba, de por sí de que se dijo que había coronavirus, eran pocas o reducidos los contratos, por un ejemplo de 5 se redujeron hasta 2, ahora con la entrada de la fase 3, pues de plano no hay chamba, la gente no quiere que los niños se enfermen y eso está bien, ahora lo que eran los 30 de abril, nos contrataban para ir a las escuelas pero como no hay clases, y no se ve para cuando no podemos trabajar, si sabemos de un oficio extra mas o menos la hacemos, porque también como te digo la gente no se quiere enfermar, pero con la ayuda de Dios algunas personas nos ayudan a buscar otro trabajito con tal de llevar frijolitos y tortillitas a la casita”.

El sentir de los payasos en la zona misanteca es de tristeza, de ansiedad y desesperación, debido al coronavirus, por no poder trabajar ni tendrán la oportunidad de ganar un ingreso extra en las escuelas, donde cada 30 de abril brindaban espectáculo por el Día del Niño.

“Algunos de los payasitos, de manera general no solo de aquí sino en todo el país, de por si los ingresos no son suficientes para cubrir con facilidad ciertos servicios como el internet, porque sus hijos lo necesitan para poder tomar clases en línea y realizar las actividades que los maestros les encargan, sin chamba que vamos hacer, si es lamentable, triste, y pues ahora no podemos trabajar, pero este día del niño, que sean los papas que se diviertan con ello, quedándose en casa”, dijo.