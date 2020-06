No se ha rebasado predicción sobre Covid-19 en la CDMX

junio 11, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que los contagios en la Ciudad de México se mantienen “estables”; además, se mostró optimista que pudieran bajar en los próximos días, por lo que exhortó a la población a mantener sana distancia y restringir sus salidas.

Hasta este miércoles, la CDMX registró 33 mil 173 contagios totales, 3 mil 999 casos activos y ya van 4 mil 106 decesos por Covid-19. Las cifras rebasan a cualquier entidad del país, pero esto es debido a la gran cantidad de población concentrada.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel, afirmó que la curva epidémica en la CDMX se encuentra estancada y reconoció que las estimaciones previas se habían mostrado menores por lo que aceptó que se habían rebasado.

En respuesta, la mandataria capitalina descartó que se hayan superado las predicciones sobre el número de contagios y de hospitalizados hechas por su Gobierno. Afirmó que se está al margen, no obstante, se tienen que analizar todos los días.

Hasta el momento no se han rebasado las previsiones de contagios por Covid-19 en la Ciudad de México sin embargo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esto no quiere decir que en los próximos días no pueda sobrepasarse. pic.twitter.com/oRuGm0QR8k — Hilda Escalona (@HildaEscalona6) June 11, 2020

“Hasta ahora así es (no está rebasado), pero esto no quiere decir que en los siguientes días no pueda sobrepasarse. Fue un modelo (de previsiones) que se trabajó desde principios del mes de marzo, se estuvo también en coordinación con los grupos de Conacyt, ellos tienen otro modelo, y hasta el momento este es el modelo que ha tenido algunos algunos ajustes, pero en general no se ha sobrepasado“, afirmó Sheinbaum Pardo en videoconferencia.

La mandataria aseveró que están esperando que en los próximas días pueda haber una disminución, particularmente en el número de hospitalizados no intubados, que es donde no ha habido una baja importante. Hasta este miércoles, había un 79% de ocupación hospitalaria general y 62% en camas con ventilador.

Además, confió que una vez que se entre al Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos Covid-19 y sus Contactos, que presentó este miércoles, los contagios sigan disminuyendo.

“Este programa del mayor uso de cubrebocas, de la sana distancia, de que las personas que tengan algún síntoma, ellos si sean los que se queden en casa 15 días, que pueden realizarse la prueba, el rastreo de contactos que vamos a hacer, nos va a permitir que nos subamos de ese nivel de contagios y vayamos disminuyendo poco a poco”, comentó.