“No se habla de Bruno” supera a Bad Bunny y Adele en el TOP de Billboard

enero 12, 2022

Redacción/Xalapa.- La divertida canción “No se habla de Bruno” compuesta por Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco, para la película de “Encanto” de Disney, ya alcanzó el TOP 5 mundial esta semana, superando a grandes artistas como Bad Bunny y Adele, quienes son de los que mantienen números altos semana tras semana.

La banda sonora ha estado subiendo lentamente en las listas desde que se estrenó la película, sin embargo, nunca ha dejado de escalar posiciones, proyectando se encuentre en el número 1 para el fin de semana.

Esta es la segunda canción de Disney en alcanzar tal popularidad en Billboard solo superada por Let it Go de Frozen.

Además de Billboard la canción de “Encanto” se ha convertido en uno de los trends más repetidos en Tik Tok, la más reproducida en Spotify y la más reproducida en Youtube.