No se obligó a trabajadores de la SEV a comprar boletos de concierto: Zenyazen

noviembre 18, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras las quejas, principalmente en redes sociales, de que trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz fuera obligados a comprar boletos para el concierto de Samo, “Por la Educación, concierto con causa”, el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García reconoció que solicitaron apoyo solidarios a los empleados.

Sin embargo, dijo, que no lograron vender la totalidad de los boletos del concierto, pues se vendieron 4 mil de los 6 mil disponibles, es decir, 2 mil se quedaron en taquilla.

Negó que se haya obligado a los trabajadores de la Educación a comprar los boletos, pero sí les pedieron ayuda para que compraran algunas de las entradas de este espectáculo que se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre en el Word Trade Center de Boca del Río.

“Reiterar, no vendimos el total de los boletos, estamos hablando que nos sobraron por ahí de 2 mil de 6 mil, aproximadamente, y comentarles que al final no es obligar, fue un llamado fraterno porque al final este dinero, fuimos a dar a las escuelas directamente a padres de familias, no es un tema de exigencia, es un tema de cooperación, de humanismo, por parte de nosotros como funcionarios públicos”.

Consideró que se trata de que los funcionarios públicos pongan su granito de arena para apoyar a las escuelas, ahí recordó que cuando fue diputado local de Morena, dio aportaciones de casi 900 mil pesos, por lo que consideró que es un tema de solidaridad con las escuelas.

“Es un tema de solidaridad con las escuelas, si la solidaridad es mala, pues bueno pero nosotros siempre somos solidarios, las y los maestros y productivos, porque podríamos sentarnos a esperar que nos cayera el dinero por parte del Gobierno Federal o ver de dónde lo sacamos del estado, pero también tenemos que buscar soluciones a lo que estamos vendiendo”.

El Secretario de Educación dijo que se recaudó poco más de un millón de pesos, pero están en espera de recuperar lo pendiente de pago para entregar el recurso directamente a las escuelas que resultaron afectadas por el paso del Huracán Grace el pasado 21 de agosto.