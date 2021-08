No se puede obligar a padres a regresar a sus hijos a las aulas: Zenyazen

agosto 1, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García aseveró que el 30 de agosto, todos los maestros deben regresar a las aulas, salvo aquellos que justifiquen su ausencia.

Además, el funcionario estatal manifestó que si bien respetarán la decisión de padres de familia de no llevar a sus hijos a la escuela, pero advirtió que como autoridades no podrán obligar a los profesores a que trabajen doble, es decir, presencial y en línea.

Escobar García recordó que una de las condiciones para retornar a las aulas era que el personal del magisterio fuera vacunado contra Covid-19 y, en la entidad fueron inoculados más de 770 mil maestros y maestras y trabajadores al servicio de la educación.

“El tema del regreso va más a un tema socioemocional de los niños y niñas, del rezago educativo que estamos teniendo en los centros escolares y este gran esfuerzo que estamos haciendo es para para el tema socioemocional de los estudiantes, es necesario ya el regreso”.

El secretario de Educación criticó que los padres de familia se nieguen a que sus hijos regresen a las aulas, pero sí los ves en las playas, plazas comerciales, en las calles, en todos los espacios públicos, mientras las escuelas se mantienen cerradas.

Cuestionado sobre si el semáforo en rojo no será impedimento para el retorno a clases presenciales respondió “yo voy a poner dos ejemplos, cuando terminamos el ciclo escolar 2020-2021 teníamos más de mil 200 escuelas abiertas en Veracruz, no hubo contagios, el estado de Jalisco como tal, al terminar tenía abierta la totalidad de las escuelas no hubo contagios”.

Sin embargo, dijo, se deben garantizar las medidas sanitarias, pues no se puede postergar la educación presencial en los niños y niñas, por lo que se encaminará a hacer un trabajo conjunto con maestros, maestras, autoridades escolares y padres de familia.

“Nuestro trabajo es brindar el servicio educativo, nosotros no podemos obligar a los padres a que regresen a sus hijos, pero tampoco podemos obligar a las maestras o maestros a hacer una función doble”, advirtió.