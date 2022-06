No se solapará corrupción de organismos auxiliares de sanidad

junio 28, 2022

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Si bien hay signado un convenio de concurrencia para la entrega de 35 millones de pesos para la operación de los organismos auxiliares de sanidad en Veracruz, estos recursos no se entregarán pues no hay cuentas claras, aseveró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien dijo que él no se prestará a la corrupción.

En conferencia de prensa acusó que se dieron recursos a los particulares del estado de Veracruz 104 millones por parte de la federación en 2019 y su gobierno 24.5 millones de pesos, sin que reportaran qué hicieron con esos recursos, en 2020 se otorgaron por federación 120 millones y tampoco se reportaron.

“¿Cuántos años llevamos dándoles recursos? y no han logrado pasar del tipo b en el sur del estado al tipo a, por un tema de sanidad, con toda la colaboración de los ganaderos, entonces ¿por qué tenemos que seguirles dando dinero?, nosotros estamos en desacuerdo que Senasica no exija a estos particulares que den cuentas, a quiénes les otorgan los apoyos”.

De ahí que advirtiera que no se seguirá dando dinero público a particulares, pues no se sabe dónde está ese dinero.

“No voy a dar dinero a la corrupción, si alguien lo quiere defender (…) vamos a denunciar, es dinero público y si alguien no te rinde cuentas y dice que se lo tiene que entregar a otros, está bien, pero nosotros estamos dando 24 millones de pesos, casi 44 millones de pesos, si se me critica por tomar la decisión a particulares y no rinden cuentas del dinero con quien nosotros les otorgamos”.

Criticó el hecho de que la Federación a través de Senasica siga otorgando recursos para materia de sanidad por el orden de los 444 millones de pesos y que les rindan cuentas a ellos.

García Jiménez destacó que son ya 11 estados los que decidieron terminar con la entrega de recursos a organismos auxiliares de sanidad ante la falta de transparencia de los mismos.