No se va impedir estacionarse en Ruiz Cortines con la ciclovía

octubre 12, 2020

Regina Montes/Xalapa. El jefe del departamento de Movilidad Urbana Alfonso López Pineda lamentó que sin información y documentación del proyecto de la ciclovía en la avenida Ruiz Cortines, se esté mintiendo a los vecinos y a la población general diciendo que la vía ya no se podrá utilizar para estacionarse dado que es mentira.

«Es triste que con base en mentiras pretendan que más gente esté en la condición de que no esté de acuerdo con la ciclovía. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de platicar con uno a uno de los comerciantes que se han acercado y les hemos esclarecido y puntualmente les hemos dado información de a dónde pueden encontrar información oficial para que no se dejen llevar”, añadió.

Dijo que, aunque puede ser un proyecto polémico, puesto que llegan dudas, recelos y temores; dadas las experiencias que se han tenido con anterioridad, se ha cuidado el estar informando de manera personal, puntual a los ciudadanos que habitan sobre esa avenida.

“Y hemos llegado a presentarles a cada uno de los que manifiestan alguna duda, el plano de la ciclovía justamente el detalle de donde ellos viven o tienen su actividad comercial para que vean lo que exactamente va a suceder con la ciclovía frente a su local o su casa y se den cuenta que afortunadamente no se está considerando una afectación a su forma normal de comerciar o de vivir”, dijo.

Señaló que, en su gran mayoría, lo que sucede en la avenida va a seguir sucediendo; es decir, “hoy por hoy, tiene una estructura de tres carriles de circulación, pero solo se ocupan dos para circular y uno para estacionarse y eso mismo a seguir ocurriendo”.

Ahora, dadas las dimensiones de la avenida, lo que buscarán es que se reparta de mejor forma el espacio y una vez analizado y revisado, se determinó que puede generar un espacio exclusivo para el tránsito de bicicletas sin afectar lo que hoy es la práctica normal de la vía.

“El tema de la posible afectación de la avenida habría que tener elementos para poder decir me afecta porque no me puedo estacionar en mi cochera pero todas las cocheras van a tener acceso, en la calle, aun cuando legalmente no se debería prever que en la vía pública se debería dotar espacio para estacionarse, aun con todo eso, sí se va a permitir el estacionamiento”, abundó.