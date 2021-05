‘No se va ocultar absolutamente nada’ por accidente en Metro de CDMX: AMLO

mayo 4, 2021

Redacción/Al MomentoMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se investigará “a fondo” el accidente en el Metro de la Ciudad de México que ha dejado al momento 23 muertos y 79 hospitalizados.

“Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió”.

Indicó que “no se va a ocultar absolutamente nada”, ya que el “pueblo de México tiene que conocer toda la verdad”. Señaló que respalda la “postura” del Gobierno de la Ciudad de México, que momentos antes había anunciado un doble peritaje, tanto de la Fiscalía General de Justicia de la capital como de una empresa internacional y externa especializada.

“No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable”.

El mandatario envió un “abrazo fraterno y sincero” a los familiares

López Obrador aseguró que en el caso de la tragedia de la Línea 12 del Metro, el Gobierno Federal respalda la actuación del Gobierno de Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum. AMLO agregó que “no se acusará sin pruebas” y pidió no caer en especulaciones.

“El Gobierno Federal respalda la postura y las investigaciones del Gobierno de Ciudad de México… No se va a ocultar nada, no se debe caer en especulaciones… No se puede acusar sin pruebas”.

El colapso de un tramo elevado de la polémica “línea dorada” generó todo tipo de versiones sobre la responsabilidad de este caso, ya que las obras se realizaron en el sexenio de Marcelo Ebrard en la capital, pero se sabe que el sismo de 2017 causó daños en la estructura siniestrada, esto último durante la administración de Miguel Ángel Mancera.