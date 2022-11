No seré Caballo de Troya ni me prestaré para denostar a la oposición o hacer componendas, asegura Ricardo Monreal

noviembre 22, 2022



Ricardo Monreal aseguró que no se prestará a denostar ni a lesionar a la oposición, ni a componendas, ni a actuar con mezquindad con nadie.

“Deseo que haya una unidad en la oposición para que en las próximas elecciones haya una contienda muy equilibrada, una competencia realmente muy activa para la población”, opinó en entrevista realizada en el marco del partido de fútbol del mundial de Qatar, entre México y Polonia.

Respecto a las expresiones en redes sociales, sobre que si es el “Caballo de Troya” de la oposición, salió al quite y respondió que eso es totalmente falso.

He visto en redes descalificaciones: que, si voy a jugar un papel frente a la oposición, si voy a unir a la oposición, si voy a ser el “Caballo de Troya” de la oposición, si hay ya acuerdos con el presidente para irme a Movimiento Ciudadano y desde ahí dividir a la oposición.

“Todo eso es falso; son conjeturas falsas, no conocen mi historia. Mi historia es muy clara. Lo mismo me decían cuando era candidato del PRD, que habría de ser sólo comparsa del Presidente, y les ganamos, y nunca volví al PRI”, apuntó.

Lo mismo ahora les digo, continuó: las conjeturas que han hecho son falsas. Soy un hombre honesto, limpio, y el día que decida lo voy a hacer con toda integridad.

Monreal Ávila recordó que ha estado en el PRI, en el PRD, en el PT, en MC, y ahora en Morena, “y me siento muy digno de haber estado ahí; tengo muchos amigos ahí”, puntualizó.

Respecto al evento realizado en la Arena México, la Reconciliación Por México, el legislador manifestó que fue un buen evento en el que escuchó mucha preocupación genuina de la gente que participó.

Insistió en que no conviene la polarización; lo he dicho siempre, porque después de la polarización viene violencia. No le conviene al país.

Hizo un llamado a que todos asumamos con responsabilidad y tolerancia lo que está pasando, incluso un llamado a la marcha del próximo domingo para que no se involucren sectores y permitan que sea la marcha pacífica.

Ricardo Monreal subrayó que no conviene porque ese tipo de manifestaciones siempre son muy vulnerables y ojalá, esto no provoque mayor polarización.

Adelantó que podrían marchas más de un millón de personas el próximo domingo, pero dijo que “aun cuando no vinieran a marchar, lo que yo creo que va a ser la más grande marcha en la historia del México moderno.

Creo que va a rebasar el millón de personas, pero aun cuando no viniera ese millón de personas el Presidente va a mantener su nivel de aceptación y popularidad; no va a ganar más ni menos, expuso.

La legitimidad lo acompaña y no tiene por qué demostrarse eso en la calle, porque la gente lo dice y lo afirma. Más del 60 por ciento está con él, lo apoya. Entonces, esa muestra del próximo domingo pareciera ser muy fuerte, pero no la necesita el Presidente de la República. Eso es lo que creo”, sentenció Monreal Ávila.