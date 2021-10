No sirve acumular alertas por violencia de género si no hay resultados: Casados

octubre 12, 2021

Regina Montes/Xalapa, Ver.- La coordinadora del Observatorio Universitaria de Violencias contra las Mujeres, Estela Casados González dijo que, aunque admitir una admitir la solicitud para una tercera declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Veracruz por desaparición de mujeres, es pertinente, se debe analizar lo que ha sucedido con las dos alertas que ya existen pues son muchos los pendientes.

Además, dijo que otra situación que puede darse es que solo se estén sumando declaratorias y al final no pase nada, pues eso es lo que se tiene hasta ahora dado que no hay una solución palpable, ni una disminución importante de las problemáticas, pero tampoco presupuesto(el presupuesto) es una situación muy grave, delicada, porque si bien está en la ley el mecanismo, la Conavim es la responsable para la ejecución y demás, por un lado, no hay presupuesto y me refiero a que no hay un presupuesto importante que realmente permita la realización de acciones contundentes, no hay una reglamentación, y se piensa que es un problema que se puede solucionar con las estrategias que ya están sin sumarle un solo peso, sin dedicarles presupuestos importantes”.

Recordó que desde el 2014 que se tiene el antecedente del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, se detectó que hay un número importante de desapariciones de mujeres y la tendencia se ha sostenido o ha ido al alza. Según los datos del Observatorio que se obtienen de reportes periodísticos, solo de enero a agosto de este 2021, se han detectado 436 desapariciones de mujeres.

“Por supuesto que es pertinente la temática, lo único que sí es de reflexionar y no dejar de lado son las dos declaratorias anteriores, por feminicidio y agravio comparado. Me parece que lo más mediáticamente relevante que ha acontecido en el marco de esas dos declaratorias es la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, sigue siendo un delito en el estado de Veracruz y todavía hay muchos detalles; de la de feminicidio poco es lo que se ha hecho en cuanto a prevención, sanción, estrategias que sean palpables para la población de a pie”.

Ante esto consideró que como sociedad se debe respaldar a las organizaciones solicitantes y a los colectivos de búsqueda de personas.