No solo es Debanhi; Yolanda Martínez también es buscada en Nuevo León

abril 30, 2022

Redacción/AlMomentoMx. — Desde hace un mes, don Gerardo Martínez no se ha detenido en la búsqueda de su hija, Yolanda Martinez Cadena, de 26 años. La joven desapareció aproximadamente al medio día del 31 de marzo cuando iba a entregar unas solicitudes de trabajo en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

⇒ Yolanda Martínez vive junto con su papá, su hermano, su tío y su abuela en el municipio de Juárez. Tiene una hija que acaba de cumplir cuatro años de edad y por primera vez en su vida no pudo celebrar en compañía de su madre.

En un principio, la Fiscalía estatal le dijo que Yolanda se había ido de forma voluntaria, pero, conforme el caso se fue mediatizando, comenzaron a reunirse con él para avanzar en las investigaciones. La preocupación de la familia de la joven creció más en las últimas horas debido al riesgo de que se pierda para siempre evidencia clave.

Este viernes 29 de abril, a casi un mes de la desaparición, al menos 50 mujeres se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno de Nuevo León para exigir la aparición con vida de Yolanda Martínez y el resto de las mujeres que permanecen desaparecidas en la entidad. Además, pidieron justicia para Debanhi Escobar.

La manifestantes llevaron pancartas con mensajes exigiendo justicia y reprochando la falta de protección a las mujeres. “No sabía que para ser buscada tengo que ser viral”, se podía leer en uno de los mensajes. También se hizo un pase de lista con los nombres de las desaparecidas y víctimas de feminicidio en el estado.

⇒ El papá de Yolanda Martínez ha denunciado una serie de negligencias y omisiones en la búsqueda de su hija, exigencias que hizo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, con quien ya se reunión en dos ocasiones.

La familia de Yolanda Martínez pudo presentar la denuncia de desaparición hasta el 4 de abril, ya que durante el fin de semana el sistema por internet no funcionó. En ese momento los agentes le dijeron que se fuera a su casa, que hasta allá iban a llegar los del grupo de búsqueda para ponerse de acuerdo. Nunca llegaron.

Por eso, mejor, don Gerardo salió a las calles a buscar a su hija, a pedir ayuda, a repartir volantes, a preguntar por ella, a presionar a las autoridades. Durante la manifestación que se llevó a cabo este 29 de abril, el papá de Yolanda Martínez afirmó que ya no confía en las autoridades y que continuará buscando por su cuenta.

Hasta ahora, las autoridades no han conseguido videos de cámaras de seguridad para trazar una posible ruta de dónde estuvo Yolanda y, de acuerdo con don Gerardo, la Fiscalía no ha avanzado en la investigación, por lo que decidió dejar de realizar diligencias de búsqueda con ellos. “Yo no voy a continuar con las autoridades, yo voy a trabajar solo, voy a pedir apoyo a otras instancias”, refirió.