No son tiempos de cobrar por la educación

septiembre 2, 2020

El mundo completo, se queja de la situación que prevalece a raíz de la pandemia por COVID 19, por supuesto que en Veracruz, no podríamos ser diferentes y las quejas con respecto a la situación educativa que estamos viviendo, no paran; muestra de ello son los maestros radicales del magisterio veracruzano, que se manifiestan en contra de la educación a distancia, los extremistas del magisterio, manifiestan que las clases por televisión están desfasadas, que ellos quieren clases por internet y una serie de quejas si ton ni son; la realidad es que para como nos agarró la pandemia al mundo, menester sería que nos dejemos de cuentos, nadie, ni siquiera Estados Unidos, que es uno de los países más ricos del mundo, estaba preparado para esto.

Como maestra que soy, no me quejo, al contrario agradezco enormemente el barco en el que voy cruzando esta tormenta, ¡Tengo trabajo!, la realidad es que sí, todos los maestros hemos tenido mucho más trabajo y un montón de dudas, nos he tenido que adaptar a los tiempos de los alumnos, que a veces no tienen datos, hemos tenido que adaptar las clases todo lo que posible, utilizamos podcast, videos, zoom, materiales por mail, por WhatsApp y también pensamos que en una de esas, vamos a tener que mandarles los materiales en moto, o ir en persona a dejárselos; pero yo no me quejo, entiendo que ni ellos, ni nosotros y mucho menos el gobierno, estábamos preparados para esta situación.

Les cuento mis hermosos, que hace poco tuve una junta con mis compañeros de trabajo a través de zoom, en la reunión nos distribuyeron una serie de formatos para que llenáramos, además de pedirnos que empezáramos a elaborar nuestros cuadernillos y materiales, para empezar clases; la academia en la que me tocó, está a cargo de la maestra María José, ella trabajó hasta las dos de la mañana del sábado pasado, con una maestra que de plano se le descuadró el encuadre y no se quejó; María José tiene dos hijos pequeños y acaba de salir del COVID-19, nos tocó rifárnosla y estamos consientes de que no es quejándonos, como saldremos adelante, ¡Señores!, esto no es la hora de la complacencia, es adaptarnos y seguir adelante.

Ahora bien si bien no es hora de la complacencia, tampoco es la hora de cobrar cuotas patronato, ayer el Secretario de Educación de Veracruz Zenyazen Escobar, en la guardia de honor de los Berros, fue cuestionado al respecto y dijo que por lo menos para educación básica, no se deberá cobrar cuotas patronato, la realidad es que tiene razón, no es el mejor momento.

Sin embargo los directivos de las escuelas parecerían no escucharlo, por ejemplo en la Secundaria Federal Número 2 de Xalapa, están cobrando 800 pesos de cuota patronato, dicen que no es obligatorio, pero solo lo dicen, esta escuela es de educación básica y está cobrando cuota patronato, como también se está cobrando en casi todas las escuelas de bachillerato, en la escuela de Bachilleres Artículo Tercero Constitucional de Xalapa, en el turno matutino, también la están cobrando, esto según una carta de los padres de familia, que fue mandada al portal de Raymundo Jiménez; la famosa cuota patronato, durante años ha sido cobrada y utilizada para el mantenimiento y limpieza de las escuelas, ¡Que bueno!, cobren más, en tiempos de bonanza, no hoy.

No son los tiempos de dejarse pedir ni 600, ni 800, ni mucho menos mil pesos, la crisis económica producto de la inactividad comercial e industrial por la pandemia, está terrible, muchos muchachos han perdido por el COVID a sus abuelos, a sus padres o incluso ellos mismos han padecido el terrible mal, tóquense el corazón, ¡Caray!.

Si bien es cierto que los alumnos de las escuelas públicas, tuvieron sus becas el año pasado, esas que les dio el Gobierno, los muchachos no guardaron ese dinero pensando en la Pandemia, como seguramente el patronato escolar lo hará hecho, ya que supongo habrán guardado los recursos del año pasado, que por la pandemia no habrían ejercido, pues que con eso sufraguen los gastos que tendrán estos meses, al fin que no es una situación eterna, es solo por algunos meses, en lo que se recupera la economía.

Las cuotas patronato siempre han existido y de ninguna manera deberían desaparecer, muchas escuelas de esos mantienen sus edificios, sin embargo y a riesgo de que me digan muchas de mis amigas Chaira, si considero que por el momento, no hay que encajarse tanto con los familias que tienen a sus hijos en escuelas públicas, finalmente la educación es la respuesta a todos nuestros males, no permitamos que nuestros alumnos deserten.

Cosas de la vida y menudencias

Cuentan que a don Ricardo Exsome, se le anda cayendo la candidatura a la alcaldía por el puerto de Veracruz, dicen los que saben, que ahora que el presidente López Obrador, puso sobre la mesa la concesión del puerto de Veracruz a la Administración Portuaria de Veracruz, habrían salido a la luz unos contratillos, que habrían sido adjudicados a empresas ligadas al diputado federal, cuentan además que ahora, con la supuesta remoción del director de la API Veracruz, Miguel Yañez que se daría el día de hoy, la desgracia del suspirante a la alcaldía, se haría más notoria, habrá que esperar, a ver si es verdad el rumor.

