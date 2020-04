¡No son vacaciones! le recuerdan a necaxistas

abril 5, 2020

Redacción/Notimex.- El preparador físico del primer equipo de Necaxa, Hugo Parra, recalcó a los futbolistas que esta época de cuarentena para nada son vacaciones, por lo que él cumple con impartir las sesiones de ejercicio, a la espera, también, de cumplir a las peticiones del técnico Alfonso Sosa.

El especialista detalló la manera en que el cuadro hidrocálido trabaja en estos días sin actividad en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, a causa de la pandemia de coronavirus.

“Buscamos la forma entrenar con videoconferencia con los jugadores, que se conectan y voy describiendo el tipo de ejercicio y ellos lo desarrollan”, comentó.

Si bien cumple con los entrenamientos, el preparador necaxista reconoció que para nada es lo mismo que cuando se ejercitan en las instalaciones del club con ejercicios físicos más apegados a lo futbolístico, además de que no puede observar al cien por ciento si algún elemento está en riesgo de sufrir alguna lesión.

“Es algo complicado no estar físicamente con ellos porque no podemos corregir algunas cosas y puede aumentar el riesgo de lesiones. Doy las bases, pero sí es algo complicado seguir la sesión y no estar corrigiendo la parte de entrenamientos.”

No obstante, su tarea es cumplir con la petición del estratega, donde por ahora el cometido es mantener al futbolista en movimiento, dejando en claro que no son vacaciones.

“Poncho (Sosa) me pide en este momento que el jugador esté en actividad, que esté entrenando, que mantenga sus capacidades. No es un periodo de vacaciones. Que el jugador esté en movimiento constante en lo que se reanuda la liga.”