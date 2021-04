No soy un delincuente, todo es guerra sucia: Félix Salgado Macedonio

abril 8, 2021

Redacción/Xalapa.- El senador con licencia Felix Salgado Macedonio, platicó para En Contacto sobre la resolución del Tribunal Electoral respecto a la suspensión que le hicieron a su candidatura de Morena para la gubernatura de Guerrero.

“Confío plenamente en el Tribunal porque ellos van a resolver plenamente a derecho… a mí me confundieron con precandidato, pero yo nunca fui precandidato, por lo tanto nunca fui un ente obligado a la fiscalización… por eso tengo toda la confianza y seguridad de que nos van a devolver la candidatura porque no hay motivos legales ni jurídicos para negarmelo”

“Yo solo era coordinador estatal de los comités de defensa de la cuarta transformación… yo solo andaba formando los comités de la cuarta transformación”

El morenista asegura que pidió juicio político para los 7 consejeros del INE que votaron en su contra, “porque están violando la constitución, tratados internacionales, violan mis derechos políticos, humanos y no es correcto… violan 15 de mis derechos y lo estoy denunciando”, aseguró.

“No es cierto todo es parte de la guerra sucia, no estoy ligado a proceso, no soy delincuente, soy una persona que se dedica a trabajar por su gente, no soy rico ni millonario, soy una persona austera”.

“Mi consciencia está tan tranquila que aquí estoy desayunando en la costera”, finalizó.