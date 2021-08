No tengo nada que ver en acusaciones de FGR a Ricardo Anaya: Presidente

agosto 23, 2021

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En el caso de Ricardo Anaya, no hay persecución en su contra como el refiere por parte del Gobierno de México.

Así lo subrayó este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cual recordó el ascenso político que tuvo desde que fue dirigente del Partido Acción Nacional, PAN, así como si erais como legislador y su cercanía con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Sin embargo dijo que a raíz de que en el debate presidencial declaró que iba a encarcelar al mexiquense, su carrera política fue a pique y desde ahí la anterior administración le inició carpetas de investigación.

“Y a mi porqué, como diría aquel, no debe de irse sino afrontar los problemas, hablar con la verdad, no huir cuando uno se es inocente, cuando se es luchador social se puede ir uno a a cárcel y al contrario, se fortalece un dirigente tras estar en la cárcel, yo no tengo nada que ver”. Indicó.

Pidió a los jóvenes conocer que la política no es para trepadores, para ambiciosos, es para servir al pueblo, “el que no le tiene amor al pueblo, no sirve como político, el gobierno no es para hacer dinero, es para servir, no se puede hacer política sin ideales, sin principios, no es me voy a volar, voy a atropellar a todos, no es como decía Maquiavelo de que el fin justifica a los medios”, manifestó.

Finalmente, Obrador leyó la acusación de Ricardo Anaya a lo que le respondió que solo lo le ha respondido cuando fue el tema de las caguamas, a lo que dijo solo le respondió que era con moderación, al tiempo de invitarlo a no huir y ampararse, “ya no hay presos políticos, Nosotros padecimos de persecución y no podemos hacerla ahora”. Manifestó.

Recordó también que cuando fue el desafuero jarra los del PAN pagaron el amparo pero Obrador no lo acepto”. Dijo.

Obrador indicó que esto se generó por la denuncia de Ernesto Calderón cuando fue secretario de Hacienda de Felipe Calderón, que no lo dicen los medios buscando que sea “el mundo al revés”.

También mostró un video de Javier Lozano quien, recordó, en su etapa como secretario del Trabajo expulsó de México a Napoleón Gómez Urrutia con quien llegó se peleó y no quieren recordar, tienen amnesia y les da pena, al grado de convertirse en vocero de la campaña del PRI y opositor a la campaña de Ricardo Anaya en 2018 donde hasta, recordó, cómo Javier Lozano decía que en un submarino ruso le traían oro para apoyarlo en su campaña y otro donde el propio Javier Lozano desmiente a Ricardo Anaya sobre el origen ilícito de sus propiedades.

Finalmente, Obrador mostró el más reciente mensaje de Ricardo Anaya donde se le hace un citatorio en en Reclusorio Norte, acción que celebró el tabasqueño, en el cual dijo, no tiene nada que ver, le pide afrontar el tema y celebró que haya optado por no irse del país, aunque después Anaya aclaró que siempre sí saldrá del país.