“No tienen por qué preocuparse, porque, al revés, México se va a fortalecer con la reforma al PJF”: Sheinbaum a calificadoras

agosto 21, 2024

“Jamás se va a actuar en contra de los trabajadores”. Indicó.

Huelga es un asunto político, no laboral, aclara

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante la degradación de calificación de los papeles de deuda mexicanos por parte de las calificadoras MorganStanley, quien bajó a México al rango de UW (underweight o infraponderado) es decir recomienda reducir la participación en la cartera de inversiones, así como la firma Fitch, este miércoles, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, reiteró a inversionistas, no preocuparse de la reforma al Poder Judicial.

En conferencia de medios, Sheinbaum fue más allá al recordar que estarían cayendo los trabajadores en paro en doble violación a la ley, al hacer paro, no estando subordinados al mismo PJ por no tener contrato de por medio, así como estar cobrando salarios sin trabajar.

“Cuando hay una huelga los salarios no se pagan, hasta que se resuelve el paro se ve lo de pago de salarios caídos”.

Al respecto, indicó que los inversionistas y todos debe estar tranquilos ante cualquier especulación que se hace respeto al Poder Judicial.

“No tienen por qué preocuparse, porque, al revés, México se va a fortalecer con la reforma”.

¿Estarían cayendo (los trabajadores) en una doble violación a la ley? Se le preguntó

“Más allá de lo legal, el tema es otro (…) sus derechos laborales estarán a salvo, los que están en paro son magistrados y jueces federales, el poder dimana del pueblo y eso viene desde Los Sentimientos de la Nación”.. Respondió.

A renglón seguido, Sheinbaum también mostró el video de una analista política y jurista. Que muestra que los trabajadores del Poder Judicial en su inmensa mayoría no tienen subordinación a un patrón.

“Lo que se quiere también con la reforma al Poder Judicial es que tengan una relación laboral formal, ahora tendrían un patrón que sería el pueblo de México”. Indicó.

También recordó que, “desde la campaña y en los mítines le preguntaba a la gente qué querían, todos decían que los jueces, magistrados y ministros fueran electos por el pueblo de México, los quería acompañaron a la campaña, lo vieron”.

De igual manera, recordó que la reforma contempla que quien desee se puede postular para jueves, ministros y magistrados, todo se hará de manera transparente, la elección es la elección”. Enfatizó.

Sheinbaum aclaró que “la huelga no es un tema laboral, es político, porque no se están afectando sus derechos laborales, el diálogo está, pero no es un asunto laboral”.

En otro tema, la científica recordó que otro plan que tiene durante su administración es recuperar la soberanía en la producción de medicamentos (y vacunas) que le han dejado al Estado Mexicano anteriores administraciones, este rubro estará como hasta ahora bajo el mando de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

Para finalizar, la presidenta electa informó que suma ya más de 900 solicitudes de apoyo que ha recibido su equipo en la Casa de Transición.