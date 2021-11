No viajar a Zacatecas de noche pide Gobernador de Durango

noviembre 19, 2021

Redacción/Al MomentoMX. La inseguridad que se está viviendo en el estado de Zacatecas ha provocado que José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango, pide a la población no viajar ni usar la carretera federal 45 por la noche.

El mandatario señaló que pronto sostendrá una reunión con su homólogo zacatecano David Monreal Ávila, a fin de tratar el tema de la vigilancia en esa vialidad para garantizar la seguridad de los comerciantes y viajeros de Durango, que van a ese estado o al centro del país.

“Siempre ha habido toda la disposición de las autoridades tanto de Zacatecas como de Durango, pero creo que ahorita, por la situación que vive Zacatecas, sí tenemos que tomar nosotros medidas preventivas sobre todo en los límites para que, lo que está pasando allá, no nos vaya a afectar”, dijo.

Mientras se fortalece la seguridad en esa ruta, el mandatario recomendó “que no viajen de noche; hoy (jueves) vimos en la mesa de seguridad cómo reforzar la vigilancia a través de la Guardia Nacional en todo ese tramo de Durango a Zacatecas y conscientes de que el problema no está en Durango, pero sí afecta a los duranguenses que viajan no sólo a Zacatecas sino al centro del país”.

Incluso, Aispuro Torres comentó que si se viaja de noche siempre se tienen mayores riesgos, incluso aseguró que existe mucha vigilancia durante el día “ya no les quitan los vehículos como antes”.

Pero dejó en claro que el problema que se vive en ese estado vecino tiene que ver con los grupos delictivos que operan allí por lo que no es un problema general con la comunidad, pero sí se tienen que tomar todas las medidas necesarias para que la gente pueda viajar con mayor seguridad.

Esta mañana nueve hombres fueron asesinados, torturados y colgados de un puente vial sobre la carretera federal 45, en el tramo Zacatecas-Aguascalientes, en el cruce con la avenida Genaro Borrego Estrada, en la cabecera municipal de San Pedro Piedra Gorda, en territorio zacatecano.