No vislumbran rescate bancario pese a crisis por Coronavirus

mayo 6, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. Ante diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf Noriega, reconoció que no se vislumbra ningún rescate de los bancos ante lo que se vivirá en el país en materia económica, derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

En la reunión virtual, Graf Noriega expresó que entre más se quiera restringir el contagio y se hagan más medidas de aislamiento más se afecta la economía; sin embargo, con la información que se tiene derivada de las pruebas de estrés realizada cada año a los bancos, “pensamos que la banca tiene una muy buena posición para aguantar el escenario que se vislumbra”.

Expresó que se establecieron criterios contables especiales con el fin de liberar recursos de los bancos para que puedan sostener el crédito y no utilicen las reservas crediticias que corresponderían a sus carteras.

Además, reestructurar préstamos, los cuales no serían boletinados a las sociedades de información crediticia, que daría respiro a bancos y deudores. Asimismo, que en cuatro o seis meses no paguen el capital o los intereses de sus créditos.

Estamos muy robustos en materia de la regulación a los bancos

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Patricia Terrazas Baca, resaltó que este encuentro permite conocer los temas que está apoyando la CNBV para que los bancos estén dando facilidades a los usuarios de la banca y las reformas que se han hecho de la mano con el Banco de México, así como el riesgo-país en relación con la pandemia y el precio del petróleo.

Mencionó que el uso transparente del dinero no sólo es de la CNBV en el ámbito nacional, sino también hay reglas internacionales para el manejo de los recursos, para evitar el lavado o su utilización en el terrorismo.

“Hay muchas cosas que se deben ir solucionando en el transcurso del tiempo y seguramente habrá errores y se van a tener que tomar decisiones que no sean acertadas y que las vamos a pagar todas las y los mexicanos. Seguramente va a pasar eso, pero estamos muy robustos en cuanto a todos los tratados internacionales que se tienen, sobre todo en el uso de los recursos y en la regulación a los bancos”, añadió.

Intervención de los diputados

El diputado Óscar González Yáñez (PT) externó su preocupación de que los bancos entren en problemas por la contingencia, sobre los riesgos de que las instituciones financieras no tengan reservas y preguntó qué hacer para que los estados y municipios con sus créditos y deudas que tienen con los bancos reorienten parte de ese gasto.

Por el PVEM, el diputado Carlos Puente Salas hizo votos por garantizar la operación de los bancos en los estados y municipios, pues sería crítico que se vean afectadas las operaciones crediticias. Preguntó hasta qué periodo tendrán suficiencia las instituciones financieras y bancarias frente al crédito que pueda necesitar la población; hasta dónde se están limitando y hasta dónde habrá suficiencia.

Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena, se pronunció porque los bancos sean aliados inteligentes que ayuden a sus clientes. Dijo que si bien aún no se conocen las dimensiones exactas de la crisis, sí se sabe que va a ser muy grave y que es posible que la contracción económica afecte los pagos de los usuarios, porque hay un riesgo de que crezca la morosidad, por lo que, interrogó qué otras medidas deben hacer los bancos para evitar mayores riesgos, qué deben hacer para ayudar a las pequeñas empresas y las familias, cómo se afectará la liquidez y solvencia de los bancos y si se vislumbra algún rescate.

De la misma fracción parlamentaria, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona se manifestó porque en los meses que dure la crisis de salud y económica, la banca no le cobre intereses a los acreditados cumplidos. “Eso sí sería una muestra de solidaridad de la banca para reactivar la economía y eso generaría que no se perdieran tantos empleos”. Inquirió sobre la razón por la cual no fue regulada la exención del pago de comisión en los cajeros o la disminución.

Por el PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez destacó que es indispensable un sistema de pagos para garantizar estabilidad y confianza en el sistema financiero. Añadió que hay señales de que la crisis no será una “V” sino podría ser una “U” achatada, es decir, una crisis económica duradera y con una recuperación difícil de lograr. Cuestionó sobre las medidas e instrumento que la CNBV aportará para garantizar la pérdida de confianza, las medidas para apoyar a la planta productiva y que coadyuven en el esfuerzo de reactivación económica.

Hoy la banca está más preparada para enfrentar un complicado escenario

El titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf Noriega, señaló que las medidas de aislamiento para evitar la propagación del coronavirus tienen daños en la economía y la actividad crediticia, cuyos efectos se empezaron a notar en marzo; señaló que el sistema financiero tiene muchas fortalezas para enfrentar la situación actual.

La cartera vigente a grandes empresas tuvo un incremento real de 13 por ciento, pues empezaron a ejercer líneas de crédito ante su necesidad de liquidez. En el sector de las MiPyMes se observó una contracción del 7.8 por ciento y el consumo revolvente tuvo una caída; pero otras carteras, como la de nóminas y automotriz, tienen tasas de crecimiento reales positivas, precisó.

Por lo que se refiere a los pasivos y el fondeo de la actividad crediticia, dijo, la captación de reservas mostró un aumento real anual de 60 por ciento; y en la parte de solvencia, el índice de capitalización promedio para la banca es de 16.27 por ciento, mayor que el del mes anterior.

“La banca sigue muy fortalecida, pues el mínimo regulatorio es de 10.5 por ciento. Conforme la cartera crezca, la pregunta es si tiene una buena cobertura por medio de reservas crediticias respecto a esta cartera vencida; ahí se apunta que el índice de cobertura de la cartera vencida es de 1.5 veces mayor al de enero del año pasado”, aclaró.

Relató que derivado de la crisis de 2008-2009, uno de los acuerdos internacionales más importantes entre reguladores y supervisores, fue la de hacer pruebas de estrés, por ello, cada año la CNBV pide a los bancos que lleven a cabo, en dónde se les pregunta sobre la fortaleza de sus instituciones frente a escenarios de estrés y los resultados de las mismas se publican cada año en el reporte que hace el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.

Destacó que ahí se revisan -entre muchas otras cosas- la solvencia y la capacidad del sistema financiero de hacer frente a situaciones de estrés. Añadió que de los últimos resultados de las pruebas, “se puede decir que se imaginaban escenarios similares a los que se ven, de caídas de la productividad y en panoramas muy estresados si hemos visto que la banca en general, si es capaz de soportarlos, con disminuciones importantes en la cartera, pero puede mantenerse firme”.

“Los episodios que vimos en el pasado de una banca con problemas grandes de mediados de los noventa, es algo que ninguno de nosotros queremos ver en los siguientes meses y años. Nuestras pruebas de estrés nos dicen que la banca hoy está mucho más preparada para enfrentar escenarios que vamos a tomar”, afirmó.

Ante la interrogante de los legisladores sobre cómo se enfrentará el deterioro de las carteras de crédito de los bancos por las medidas de aislamiento, por la reducción de la actividad económica y su impacto en los bancos, expresó que las estrategias que se han tomado hasta ahora van en la dirección de hacer un balance difícil y delicado entre lo que es que los bancos no corten crédito, sigan apoyando a los deudores, consuman su capital y su liquidez y no hagan reservas de crédito.

“Tenemos un balance entre lo que es la estabilidad y la fortaleza de las instituciones y su apoyo al proceso crediticio. Eso es lo que tenemos que estar observando. En las primeras semanas de marzo y abril pusimos las medidas para que la banca haga su apoyo; lo que viene ahora, es monitorear con mucho detenimiento y detalle cómo se van a venir dando las cosas”.

Indicó que la emisión de los Criterios Contables Especiales que la CNBV hizo, crean una doble contabilidad, porque la cartera que se reestructure bajo los criterios de la Comisión Nacional precisamente no va a ser sujeta a la constitución de reservas.

Dichos razonamientos dicen -entre otras cosas- que los bancos deberán de reportar cómo va la cartera bajo criterios contables especiales y cómo sería la cartera y las provisiones que creen en la ausencia de dichos criterios. También se le exige a los bancos que publiquen y que sean muy transparentes en decir cómo van sus reservas crediticias, con y sin criterios contables especiales.

Hay un colchón de 10.5 por ciento

David Esaú López Campos, vicepresidente Técnico de la CNBV, señaló que el índice de capital se ha mantenido y la banca tiene el capital para resolver por algunos meses, pero si se alarga la situación empezarán con problemas. “El colchón es de 10.5, todavía estamos lejos, los seis o siete grandes bancos que deben tener un índice mayor están sobrados, pero si hay estrés, tendrían un ICA muy pegado, aproximadamente de ocho por ciento”.

Mencionó que los bancos están siendo selectivos para mantener una cartera adecuada y evitar que la gente se vaya a la cartera vencida. Además, habrá una marca en el buró de crédito “para que nosotros identifiquemos qué clientes están en esa situación”.

Flexibilización de medidas

José Antonio Quesada Palacios, vicepresidente de Política Regulatoria de la CNBV, señaló que con el fin de impulsar medidas de alivio temporal para mantener el flujo crediticio y no detener el apoyo a la economía, se flexibilizaron medidas mínimas aplicables y durante este periodo su operación podrá continuar con solvencia.

Expuso que a los bancos se les está pidiendo que en los informes trimestrales mencionen la cantidad de reservas que dejaron de constituir si hubieran hecho el traspaso de esta cartera a la vencida. “En todo momento se tendrá el control de los montos”.