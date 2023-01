Noah Schnapp de “Stranger Things” se declara abiertamente gay a través de un TikTok

enero 6, 2023



Redacción Xalapa.- Este jueves, el joven actor de 18 años, estrella de la serie de Netflix Stranger Things, Noah Schnapp, se ha declarado abiertamente gay a través de un TikTok.

“¿Sabes lo que nunca fue? Tan serio. Nunca fue tan serio. Francamente, nunca será tan serio”, reza el audio de la frase con la que se ve al actor Noah Schnapp sincronizando sus labios en el video que ha publicado en su perfil de TikTok, red en la que acumula más de 31 millones de seguidores.

“Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue: ‘Lo sabemos”. “Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba”, dice el mensaje que acompaña su publicación, refiriéndose a su personaje Will Byers en la ficción de Netflix.

El video ya acumula más de 6,5 millones de Me gusta en la red social y miles de mensajes de apoyo, Noah Schnapp se ha declarado abiertamente gay, y lo hace con una clara referencia al personaje que hizo despegar su carrera como actor, mismo que el pasado verano, el mismo actor confirmó que es homosexual.