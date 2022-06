Nodal le dedica “Girasol” a Balvin; se arrepiente y pide perdón

junio 4, 2022

Christian Nodal lanzó este sábado la esperada tiradera que había anunciado para J Balvin, titulada “Girasol”, dejando de lado el regional mexicano con un rap.

En este nuevo tema había sido anticipado por Nodal, donde respondería las supuestas burlas que hizo el colombiano por su apariencia y su relación con Belinda.

Con una duración cercana a los seis minutos, Nodal lanza fuertes mensajes para Balvin, así como una comparación de su noviazgo con Belinda y el caso Depp-Heard.

“Pobre payaso que usa a todo el mundo pa’ conectar con la gente, dices “Latino Gang” pеro pisas a to’a tu gente“, es una las frases con las que inicia el tema.

“Otro chiste malo son los nombres de tus albums “José, Vibras, Colores, con la energía del diablo” ¿Si hablaste mal de la familia porque mezclas el negocio, socio? La vida te va mal por pretencioso”.

“¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno si la ‘innombrable’ me arma un caso eso verán de nuevo. No me digas que no hay maldad en tu negra intención, si haces pura mamada para pegar una canción”, dice el canción.

Se disculpa Nodal con Balvin

No obstante, durante un concierto que ofreció Christian Nodal en la noche de este viernes en Morelia, Michoacán, decidió disculparse por todo lo ocurrido con J Balvin.

En su disculpa incluyó la canción que salió este sábado, asegurando que ya había podido platicar con el colombiano y que ya todo estaba mejor entre ambos.

“Me arrepiento, ya no hay manera de pararla, va a salir (la canción), pero quiero decirles algo. No hay que ser mierda nunca en la vida porque estas cosas son las que pasan cuando se es mierda”, dijo el cantante mexicano.

“Lo siento mucho, Balvin. Todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo”, agregó.