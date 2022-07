Nombran a senadora Minerva Hernández Ramos como presidenta del Capítulo México de GOPAC

julio 13, 2022

Redacción/El Demócrata. La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) inauguró sus oficinas en nuestro país y nombraron a la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como presidenta del Capítulo México.

La GOPAC es una organización internacional no partidista de parlamentarias y parlamentarios dedicados a la buena gobernabilidad y a combatir la corrupción en todo el mundo, la cual fue fundada en 2002 como resultado de la Conferencia Mundial realizada en Ottawa, Canadá.

Este organismo tiene la particularidad de ser la única red internacional de parlamentarios concentrados exclusivamente a combatir la corrupción, además, sus integrantes representan a más de 50 países.

La nueva presidenta del capítulo México GOPAC, senadora Minerva Hernández Ramos, dijo que uno de los grandes retos de nuestro país es el combate efectivo de la corrupción, ya que, de acuerdo con Transparencia Mexicana, “no existen avances en la materia”.

La legisladora detalló que las razones de la inexistencia de avances están relacionadas con la falta de castigo a los casos emblemáticos de corrupción; la escasa recuperación de activos que existe por parte de las autoridades; así como la falta de reparación del daño a las víctimas.

A pesar de la gran promesa de cambio que alentó el triunfo de la administración actual en el 2018, señaló, a cuatro años de gobierno aún no hay certeza sobre los casos emblemáticos de corrupción, pues no han sido esclarecidos los hechos y “pareciera que solamente de dientes para afuera y en el discurso se dice que se combate la corrupción”.

Por ello, Hernández Ramos, aseveró que es responsabilidad de las y los legisladores entregar a la población un marco jurídico sólido que proteja sus derechos; que garantice una mejor acción de gobierno; que establezca un diseño institucional óptimo que delimite atribuciones y facultades; y que sancione severamente a los servidores públicos que participen, por acción o por omisión, en actos de corrupción.

La senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, celebró la apertura de las oficinas y el nombramiento de la senadora Hernández Ramos como presidenta de GOPAC en nuestro país, ya que permitirá a las y los legisladores trabajar para alejar a México del “grave cáncer que es la corrupción”.

Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, dijo que la corrupción acompañada de impunidad es uno de los principales flagelos para la ciudadanía. En ese tenor, pidió replantear la estrategia de combate a la corrupción en México, ya que, a su consideración, no ha dado resultados.

El diputado indicó que el combate a la corrupción requiere de cuatro factores principales: una ciudadanía participativa, un régimen de libertades, un conjunto normativo que auxilie y acompañe e instituciones serias que combatan a la corrupción. “El mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia”, sostuvo.

Alberto Pérez Cuevas, vicepresidente mundial y presidente del Capítulo América Latina y el Caribe de GOPAC, enfatizó que la lucha frontal contra la corrupción en la región no es un tema menor, sino un gran reto, no por falta de expertos en la materia, sino porque la dinámica parlamentaria hace que no exista continuidad en la materia.

GOPAC, puntualizó, centra sus esfuerzos en tres ejes concretos: la formación de legislación anticorrupción, la instauración de buenas prácticas y la formación de parlamentarias y parlamentarios, así como la integración de la sociedad civil en los proyectos del organismo.