Nominan a Rutilio Escandón como cónsul de México en Miami

diciembre 12, 2024

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, designó a Rutilio Escandón como el nuevo Cónsul de México en Miami. Este nombramiento se realizó este jueves 12 de diciembre de 2024, tras la conclusión de su mandato como gobernador de Chiapas, el 7 de diciembre.

En sesión del Senado, Imelda Castro anunció que se recibió un documento de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento de Rutilio Cruz Escandón Cadenas como cónsul, fue enviado directamente a la Comisión de Relaciones Exteriores para su discusión, y si es aprobado se votará en el Pleno.

“En uso de las facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Cónsul General de México en: Miami, Florida, Estados Unidos de América”, se lee en un comunicado firmado por la presidenta el 5 de diciembre.

“Rutilio siempre estuvo ahí, estuvo encargado de muchísimos estados de la República, y realmente siempre fue parte de este movimiento transformación. Somos compañeros, amigos, y por eso hoy hago público que Rutilio se integra el gobierno de la República”, adelantó Sheinbaum el viernes pasado durante una gira por Chiapas.

Rutilio Escandón Cadenas, nacido el 3 de mayo de 1958 en Venustiano Carranza, Chiapas, es un abogado y político mexicano con experiencia en la administración pública. Antes de su nombramiento como cónsul, ocupó diversos cargos , incluyendo el de gobernador de Chiapas desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2024 y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas.

Durante su gestión como gobernador de Chiapas, enfrentó diversas críticas relacionadas principalmente con la corrupción, la inseguridad y la falta de atención a problemas sociales. Indígenas tzotziles de Chenalhó y Pantelhó, y la Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunciaron el incremento de la violencia en el estado.