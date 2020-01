Noquearía a Conor McGregor en box: Julio César Chávez Jr.

México/Medio Tiempo. A Julio César Chávez Jr. le encanta estar en el ojo del huracán y ahora lanzó a un reto al peleador de UFC Conor McGregor.

Después de que el pasado fin de semana, el irlandés noqueara a Cowboy Cerrone en menos de un minuto, el boxeador mexicano aseguró que él podría derrotar por vía del nocaut al polémico peleador de MMA.

Conor McGregor

“Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds. Si no lo hago, que no me paguen”, comentó el boxeador.

Julio César Chávez Jr. tiene un récord de 51-4; sin embargo, en las últimas derrotas han llegado en menos nueve combates. En el último encuentro cayó a manos de Daniel Jacobs.