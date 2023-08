Noroña afirma que Marcelo Ebrard va a romper con la 4T para ir con Movimiento Ciudadano

agosto 18, 2023

Gerardo Fernández Noroña consideró que Marcelo Ebrard va a romper con Morena y la Cuarta Transformación para irse a Movimiento Ciudadano (MC) y competir en las próximas elecciones como su candidato presidencial.

Fernández Noroña señaló que las declaraciones de Ebrard de este miércoles, sobre que habían irregularidades en el proceso interno de Morena que beneficiaban a las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, tenían un significado, y consideró que este era un tipo de anuncio sobre la próxima salida del excanciller mexicano del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lamento mucho, de verdad, de corazón, lamento mucho que mi compañero, Marcelo Ebrard, por simple ambición, esté rompiendo la unidad del movimiento, porque su declaración es una declaración ya de perfilar su salida del movimiento. Se va a ir de candidato de Movimiento Desahuciado (Movimiento Ciudadano). Yo he sostenido durante todo este tiempo que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente hablando”, comentó en conferencia de prensa.

El diputado federal con licencia del Partido del Trabajo (PT) acusó que las acciones y declaraciones de Ebrard Casaubón eran actos de “enorme irresponsabilidad”, pues se dijo incrédulo de que el excanciller denuncie irregularidades y desigualdades en el proceso a estas alturas de la contienda.

“Que en ese marco Marcelo plantee su ruptura, es un acto de enorme irresponsabilidad para un político de su talla, de su trayectoria, de su experiencia, es lamentable porque que no me diga que apenas vio las condiciones desiguales. O sea, si alguien ha tenido condiciones desiguales, ese soy yo. Si alguien ha remado contra corriente, ese soy yo. Si alguien ha hecho campaña sin dinero, ese soy yo. Si alguien no tuvo una plataforma de lanzamiento poderosa, como la Cancillería, como la Secretaría de Gobernación, como la Jefatura de Gobierno, como el liderazgo del Senado, ese soy yo. Y no me he quejado de nada”, apuntó.

De esta forma, el petista afirmó que si Ebrard fuera la persona que estuviera beneficiándose de los apoyos del aparato gubernamental de los gobernadores y otros funcionarios emanados de Morena, él no diría nada, y que estaría cómodamente continuando con el proceso interno.

Finalmente, Gerardo Fernández Noroña señaló que, desde su perspectiva, el único resultado que a Marcelo Ebrard le parecía adecuado es que se haga la encuesta de Morena y que el resultado sea favorecedor a su aspiraciones, y si no es así, dijo que el excanciller diría que el resultado no es correcto, pues “si no es él, la patria no se salva”.