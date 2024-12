Noroña confirma que Sheinbaum no asistirá a entrega de medalla ‘Belisario Domínguez’

diciembre 10, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum no asistirá en su calidad de invitada de honor a la sesión solemne de este jueves donde se entregará la Medalla “Belisario Domínguez” a la periodista Ninfa María Deándar Martínez.

Lo anterior lo confirmó Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado.

El senador de Morena afirmó que no existen condiciones para que la presidenta asista.

“No veo condiciones para que venga la compañera presidenta, no hay garantías al respeto de su investidura, respeto a su persona. No va a tener un comportamiento la oposición que pensamos que va a haber respeto y entonces veo muy difícil que venga”.

⁃ ¿Viene la presidenta de la Corte?, se le preguntó. ⁃ No la he invitado, ni pienso hacerlo.

Fernández Noroña abundó sobre la ausencia de la titular de la Corte.

“La verdad es que yo hice un esfuerzo de tender un puente de comunicación con la presidenta de la Corte, y me pareció que avanzaba bien, y luego pasó todo lo que hemos visto, no, particularmente esa sesión del 5 de noviembre que quedara en el diario de la ignominia en la historia del Poder Judicial, o sea, el que quisiera echar atrás la Constitución vigente, eso es un exceso terrible por no tienen ninguna facultad. (…) Pero, el que haya plantado y puesto a votación que la mayoría calificada era de seis con una integración de 11 ministros de la Corte, eso si era ya el colmo de la majadería, de la mala fe, de la desesperación y perdió. (…) Entonces, después de eso, perdió todo respeto que pudiera tener hacia la presidenta de la Corte.

⁃ ¿No la va invitar entonces?, se le preguntó. ⁃ No, ¿a lo de la Belisario Domínguez?, no, respondió.

La última vez que un titular del Ejecutivo Federal atestiguó la entrega de este galardón fue el 23 de octubre de 2019, con el presidente Andrés Manuel López Obrador que fue testigo de honor en la condecoración a la luchadora social y activista Rosario Ibarra de Piedra.