Noroña mantiene confianza por obtener presidencia de la Cámara de Diputados

agosto 12, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. Aunque la competencia con la diputada Dulce María Sauri Riancho es dura, esta tarde, el legislador en San Lázaro por el Partido del Trabajo, PT, Gerardo Fernández Noroña confió en poder obtener finalmente junto con su instituto político la castidad de legisladores suficiente para ser ser la tercer fuerza política legislativa y así, obtener la presidencia en el tercer y último año de labores de la presente Legislatura.

Tras su participación en la Comisión Permanente donde reiteró que el cubrebocas es un elemento auxiliar en el contagio del Coronavirus y lo es la panacea para evitarlo, indicó su confianza en que el PRI, difícilmente logre la fuerza suficiente para demostrar que es la tercer fuerza con mayor representatividad de diputados.

“Va a ser un parto difícil, la oposición tiene pavor de que yo sea el presidente de la Cámara, se van a llevar una agradable sorpresa, no voy a hacer la campaña de “bestia peluda” que me han hecho, he nadado contracorriente, contra mesas directivas autoritarias, siempre he buscado la libertad de expresión, a mi me parece que voy a hacer un papel importante si se me da esta oportunidad”, indicó.

Será hasta el día 25 o 26 de este mes cuando finalmente se perfile a la persona que podría ocupar el cargo que actualmente ostenta la blanquiazul Laura Rojas.