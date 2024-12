Noroña no descarta más conatos de violencia como el del pasado jueves en el Senado

diciembre 9, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, no descartó que sucedan “cosas todavía más intensas” a lo que pasó el jueves en la sesión ordinaria cuando Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena y Enrique Vargas, vicecoordinador del PAN, casi se enfrentan a golpes.

El legislador de Morena, aseveró que la forma en que la derecha “ha estado agrediendo a Miguel Ángel Yunes Márquez, no dirigieren la derrota de la elección de las personas juzgadoras, generó que fuera en ascenso hasta que se dio esta situación”.

Fernández Noroña confió en que no vuelva a pasar:

“Pero, tampoco es para espantarse, no sería ni el primer ni el último Congreso que se liara inclusive a golpes. Ha pasado eso. No estoy diciendo que deba suceder, no estoy diciendo que sea la forma. (…) No estoy justificando nada. Simplemente, digo que el fenómeno tiene varias aristas y que me parece que, qué bueno que ya vamos a receso, porque se han tensado las cosas a tal grado que la posibilidad de que sucedan cosas todavía más intensas que lo que pasó el jueves pues siempre está ahí presente”.

Recordó que Morena tiene la mayoría, los argumentos y la razón, y no debería caer en esas provocaciones.

Acusó que la derecha está jugando con fuego desde hace rato, porque “tú no puedes estar provocando, injuriando, hostilizando por su forma de pensar a alguien, y pensar que tienes que aguantar”.

Reiteró que “no tienen ningún derecho a cruzar una línea que hace rato están cruzando y que tienen que hacerse cargo, que están jugando de manera irresponsable, que están provocando, que están tensando las cosas más allá de lo razonable y que les sorprende que haya una respuesta”.

Adelantó que es posible que lo que sucedió el jueves pasado se aborde en la reunión de la Junta de Coordinación Política de este martes.