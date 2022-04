Nueva guerra en camino; hermana de Kim Jong Un amenaza a Corea del Sur

abril 6, 2022

Redacción/Corea del Norte.- Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, amenazó a sus vecinos del Sur si continúan con sus ataques “preventivos”. Así lo confirmó la misma vice presidente de Corea del Norte quien “se opone a la guerra, pero si Corea del Sur elige la confrontación militar entonces las fuerzas nucleares del Norte tendrán que atacar”.

Estas declaraciones las da luego de que el ministro de Defensa de Corea del Sur hiciera comentarios recientes sobre ataques contra Corea del Norte. “El Ejército de nuestro país tiene una variedad de misiles con un rango de disparo, precisión y potencia significativamente mejorados, con «la capacidad de alcanzar con precisión y rapidez cualquier objetivo en Corea del Norte», dijo el ministro, lo cual fue visto como una amenaza por parte de Kim Yo Jong quien se dijo lista para defenderse.

Sin embargo, en un segundo comunicado, Kim Yo Jong dijo que no tienen intenciones de iniciar una guerra contra Corea del Sur, pues no lo ven como su principal enemigo, no obstante los invita a dejar de amenazarlos porque están dispuestos a utilizar armas nucleares si se ven acosados.