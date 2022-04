Nueva oportunidad para “Checo”; saldrá tercero en Australia

abril 9, 2022

Fernando Hernández/Veracruz. El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, finalizó en la tercera posición la clasificación para el Gran Premio de Australia en una sesión que volvió a ser dominada por Ferrari a través de Charles Leclerc, que se llevó la pole position, mientras que el campeón reinante, Max Verstappen, iniciará desde la segunda posición.

Durante la Q1 el tapatío logró el segundo puesto en su primera oportunidad con compuesto rojo y se colocó momentáneamente por debajo de Carlos Sainz con un tiempo de 1:19.307.

Los Ferrari tuvieron algunos problemas en los últimos minutos al buscar mejorar sus tiempos y provocó que ambos pilotos patinaran un poco. Verstappen y Pérez impusieron los mejores tiempos.

La Q1 se vio afectada con el choque entre Lance Stroll y Nicholas Latifi, que vivió su cuarto choque en tres carreras y provocó que la sesión se detuviera más de 10 minutos.

La historia no fue tan diferente en la Q2, pues Verstappen se colocó en el primer lugar desde los primeros momentos con un 1:18.611, seguido de Fernando Alonso y “Checo” Pérez en el tercer puesto.

El tapatío recibió el anuncio que sería investigado, pues presuntamente no hizo caso a unas banderas amarillas y no bajó la velocidad en el momento indicado; aunque finalmente no fue sancionado.

La primera vuelta de la Q3 fue buena para Pérez, que fue más rápido que “Mad Max” en el tercer sector y con ello se puso primero con un 1:18.398, solo una milésima más rápido que Verstappen. La alegría para Red Bull duró solo un par de minutos, pues Charles Leclerc ascendió con un 1:18.239.

Ya en los últimos intentos de cada piloto, el neerlandés se ubicó en el primer sitio con un 1:18.154 y con dicho registró desplazaron al mexicano al tercer sitio, mientras que el monegasco voló a bordo de su Ferrari.

En Albert Park comenzará el Gran Premio de Australia en la medianoche de este domingo.