Nueva pelea en el TSJE por adscripción de nuevos Magistrados

septiembre 4, 2020

Isabel Ortega/Xalapa. La filtración de un nuevo audio, que se presume es una llamada telefónica, confirma que persiste un ambiente hostil y de ilegalidad al interior del Poder Judicial. la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Sofía Martínez Huerta, reclamó a la magistrada Concepción Flores Saviaga, por no aceptar la adscripción de los nuevos magistrados.

En la conversación, se escucha como la magistrada presidenta reclamó a Flores Saviaga las declaraciones que ha hecho a los medios de comunicación, evidenciando irregularidades en la operación del Tribunal.

El audio expone la molestia de Sofía Martínez, quien se niega a emitir un oficio para adscribir a María Lilia Viveros Ramírez, nombrada el 30 de julio como nueva magistrada del Poder Judicial.

Y es que Concepción Flores Saviaga, presidenta de la Octava Sala, le pidió a Martínez Huerta un oficio para formalizar la adscripción de Viveros Ramírez, quien suplirá al magistrado Roberto Dorantes Romero, a pesar de que existe un amparo para evitar su salida del Poder Judicial.

“No les voy a girar oficio alguno porque es obligación de ustedes, integrantes de la Sala, recibir a quien está adscrita a esa Sala, independientemente de las situaciones que se den, que sabemos que los titulares van a regresar o no van a regresar, el día que suceda vamos a tener que actuar”, responde Martínez Huerta a la petición.

“Le pido por favor señora magistrada que conserve la cordura y ya por favor deje de estar con las acciones que está haciendo, yo soy una dama y no voy a discutir más con usted, si ustedes no quieren atender lo que es su obligación hacer como integrantes de la Sala de recibir a una nueva magistrada, entonces no sé qué acciones va a haber”, amaga.

Roberto Dorantes Romero, se le obligó al retiro forzoso por edad, pese a contar con el amparo 402/2019 radicado en el Juzgado Decimoséptimo de Distrito, que instruye al Poder Judicial no removerlo.

Tras los hechos, Flores Saviaga integró un cuadernillo de antecedentes en el que se establece que la Octava Sala no ha incurrido en responsabilidad ante el incumplimiento de lo dispuesto por la autoridad federal, misma que decidió otorgar el amparo al magistrado Dorantes Romero.